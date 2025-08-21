SNIDEL HOME×新木優子♡秋の訪れを感じる新作ルームウェア公開

「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、女優・新木優子さんを迎えた企画「MY NEW LOOK 新木優子が魅せる、秋の訪れ」を、8月21日(木)12:00よりオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEにて公開。心地よい素材感と洗練デザインが魅力の新作ルームウェアは、おうち時間をより上質に彩ります。秋の気配をまとった最新ラインナップにご注目ください♡

秋を先取りする新作ラインナップ



カレッジライクなジップアップカーディガン（\9,900）や、上品な光沢を放つ「Silky Fleece」シリーズのキャミソール（\6,380）など、秋らしい新作が多数登場。

セットアップ（\15,400）は、柔らかなリブニットとラメが織りなす上品な艶感で、大人のフェミニンスタイルを叶えます。

ルームシューズ（\4,950～7,480）やヘアアクセサリー（\3,520）など小物も充実し、トータルコーディネートを楽しめます。

パワーパフ ガールズ×L.W.C.♡限定コラボアイテムが登場

リラックスと可愛さを両立するデザイン



小さなスパンコールが煌めくラメツイードトップス（\7,480）は、ゆったりシルエットでリラックス感も抜群。スカショーパン（\6,930）はスカート風の広がりが愛らしく、普段着としても活躍します。

モヘア風ニットシリーズのカーディガン（\8,360）やワンピース（\9,900）は軽やかな着心地と女性らしいシルエットが魅力。秋口から長く楽しめるデザインで、おうちでもお出かけでもマルチに着こなせます。

発売情報とチェックポイント



新作ラインナップは8月21日(木)12:00よりSNIDEL HOME公式オンラインストア、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天ブランドアベニューなどで公開予定。全国直営店でも順次展開されます。

デザイン性と着心地を兼ね備えたアイテムは、秋のワードローブに欠かせない存在になりそうです。オンライン限定アイテムやカラー展開も見逃せません♪

秋の訪れをおしゃれに楽しんで♡



SNIDEL HOMEの新作は、肌に心地よい素材と女性らしさを引き立てるデザインで、秋の始まりを華やかに演出してくれます。

新木優子さんが魅せるコーディネートは、トレンド感とリラックス感を両立し、おうち時間にもお出かけにもぴったり。お気に入りの一着を見つけて、季節の変わり目を心地よく迎えてみませんか。

新作をチェックして、秋の装いをもっと楽しみましょう♡