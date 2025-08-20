SR渋谷、ベンドラメ礼生とホーキンソンがWキャプテンに…クラブ創設90周年のシーズンが始まる

8月20日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、2025－26シーズンのチームキャプテンを発表した。

今シーズンは9年ぶりにダブルキャプテン制を導入し、長年キャプテンを務めたベンドラメ礼生に加え、クラブ在籍3シーズン目を迎えるジョシュ・ホーキンソンが就任した。

現在31歳のベンドラメは2016年1月に日立サンロッカーズ東京（現サンロッカーズ渋谷）に入団。Bリーグ開幕後も同クラブ一筋でプレーしここまでけん引してきた。





6月で30歳になったホーキンソンは2023－24シーズン開幕前にSR渋谷に入団。日本国籍を取得後は日本代表としてもプレーし、アジアカップ2025では代表キャプテンも務めた。

今回の発表を受けて両選手はそれぞれ、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントした。

■ベンドラメ礼生



「今シーズンもキャプテン務めさせていただきます。ジョシュと2人でチームのコミュニケーションをより深いものにし、リーグ優勝の目標達成に向けて、ともに強いチームを作っていきたいと思います。よろしくお願いします！」

■ジョシュ・ホーキンソン



「今シーズン、ベンドラメ選手とキャプテンを務められること、光栄に思ってます。個人個人の強みを組み合わせ、団結したチームを作れるよう、また良い雰囲気、良いチームカルチャーを作っていけるよう自分もベストを尽くします。シーズン開幕がとても楽しみです。Go Sunrockers！」







クラブ創設90年の節目を迎えるSR渋谷のダブルキャプテンに注目だ。

【動画】キャプテンに就任したジョシュ・ホーキンソンのハイライト