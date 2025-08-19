◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 日大三 5―3 関東第一（2025年8月19日 甲子園）

15年ぶりの東西東京対決は日大三（西東京）が5―3で前年準優勝の関東第一（東東京）を破り、7年ぶりに4強へ進出した。

熱戦に沸いていた甲子園球場が9回表、日大三の攻撃中に静まりかえった。2死二塁から2番・松岡翼（3年）への内角高めの球がヘルメットに当たる頭部死球。背中側へよろめいた松岡は両手をついてうずくまった。

三塁側ベンチから三木有造監督も駆けつける中、松岡は自力で歩いてベンチへ戻った。臨時代走が送られた後、9回裏は遊撃の守備にも就いたが、試合終了後に本塁付近へ戻ろうとして足元がふらついたため、球審に戻るように促され、整列には加われなかった。

松岡は治療のため、取材会場には姿を見せなかった。三木監督は「病院に行きます。念のためCTを撮りに行きました。これからはれてくるかもしれない」と説明し、「あそこで守りを変えないといけないですね。本人が行くと言ってね。松岡に申し訳ないことをしました」とすまなそうに話した。