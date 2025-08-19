MLB公式も爆笑「すべてのサインの中のサイン」

年に1回のイベントでまさかの光景が広がった。「リトルリーグ・クラシック」として17日（日本時間18日）に行われたマリナーズ-メッツ戦の前、今季旋風を巻き起こしているカル・ローリー捕手は子どもたちからのサイン攻めにあった。その時、あるファンが渡した“物体”が「一体何で？笑」「オーマイゴッド」と驚きが広がっている。

この日はペンシルベニア州ウィリアムスポートで「MLBリトルリーグ・クラシック」が開催された。リトルリーグの聖地と呼ばれる地で、子どもへの野球の興味を引く施策の一環として行われており、両チームの選手たちは子どもたちと交流を持つなど試合前から温かい光景が広がった。そんな中、MLB公式SNSが注目したのは、ローリーだった。

子どもたちのサインに応じる大型捕手に対し、少年ファンが“お願い”したのはトイレの便座へのサインだった。

ボールやキャップを差し出すファンが大半の中でひと際存在感を放つ“白い物体”。MLB公式が「すべてのサインの中のサイン」として笑いの絵文字を添えて投稿すると、米ファンも続々と反応した。「（ローリーは）本当に良いヤツだ」「ha ha」「完璧だね」「みんなローリーが好きなのね」「なんでトイレにサインを書いてもらうのか理解できないよ」「クレイジーだね笑」などとコメントが寄せられた。

ローリーは17日（同18日）のメッツ戦に「2番・捕手」で先発し、7回に今季47号となる2ランを放った。サルバドール・ペレス（ロイヤルズ）が2021年に樹立した捕手の年間最多本塁打記録まであと1本。サインだけでなく、バットでも魅せた。（Full-Count編集部）