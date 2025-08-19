この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画『【緊急】2025年最低賃金63円アップで倒産か成長か…運命を分ける『たった一つ』の方法とは？』で、社労士のたかこ先生が登場。最低賃金の過去最大63円アップについて、「ある会社は成長し、ある会社は衰退する。その違いはたった一つです」と断言し、解決策を明かした。



多くの経営者が「時給を63円上げたら、うちの会社は利益がほとんど残らない」「厳しい状況でこれ以上どうすれば…」と頭を抱える中、たかこ先生はこの危機から抜け出せない根本原因について「賃上げの負担を自社だけで耐え忍ぶしかないと思い込んでいる」「国の強力な支援策＝助成金を知らない、情報格差が倒産を招いている」とバッサリ。成長する会社は、この『情報』で大きな差が出ると力説した。



今回の動画でたかこ先生が推奨したのは、主に2つの助成金。1つ目は『業務改善助成金』。設備投資の4分の3（特例なら5分の4）を国が支援し、例えば「POSレジや勤怠システムを入れると人件費の負担減に直結し、業務効率も大幅アップ」という。



2つ目は『人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）』で、RPAやAIなどDX化の研修にかかる費用の75％に加えて、研修1時間あたり1000円の人件費補助も別枠で支給される。「これは“自己負担ほぼゼロ”で社員教育から業務改善まで一括で推進できる最強プラン」とも説明した。実際、両方の助成金をダブルで活用している企業は「毎年、業務効率化と生産性アップで成長し続けている」という。



最後は「いまこそ情報収集と行動を」「まずは自社で使える助成金をリサーチし、国の支援を追い風に成長を目指して」と視聴者へエールを送り、「この戦略的な視点こそが63円アップ時代の生存を分ける唯一の道」と締めくくった。