Saucy Dog、新曲「奇跡を待ってたって」が長尾謙杜×山田杏奈W主演映画『恋に至る病』主題歌に決定！主題歌が使われた本予告も解禁

■「自分だったらどうするかなと、とても考えさせられる映画だと思いました」（Saucy Dog石原慎也）

Saucy Dogの書き下ろし新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日から全国公開される映画『恋に至る病』の主題歌に決定したことが発表された。あわせて主題歌を使用した本予告映像も解禁された。

映画『恋に至る病』は、斜線堂有紀による小説『恋に至る病』の実写映画化作品。『月の満ち欠け』で第46回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した廣木隆一監督がメガホンをとり、W主演として内気な男子高校生・宮嶺望を演じるのは、なにわ男子の最年少メンバー長尾謙杜、そんな長尾とともにW主演として山田杏奈が寄河景を演じる。

主題歌発表にあわせW主演の長尾謙杜、山田杏奈、そしてSaucy Dog石原慎也からコメントが届いている。

不器用で一途な初恋、同級生の不審死と恋人への恐ろしい疑惑、抑えられない純粋な想い。ふたりがたどり着く、〈切なすぎるラスト4分〉と〈明かされる彼女の本心〉とは？“この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー”『恋に至る病』の公開を楽しみに待ちたい。

映画情報

『恋に至る病』

10月24日（金）全国公開

出演：長尾謙杜 山田杏奈

醍醐虎汰朗 中井友望 中川翼 上原あまね 小林桃子 井本彩花 真弓孟之（AmBitious）／ 忍成修吾 河井青葉 ／ 前田敦子

監督：廣木隆一

脚本：加藤正人 加藤結子

原作：斜線堂有紀『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

主題歌：「奇跡を待ってたって」Saucy Dog（A-Sketch）

配給：アスミック・エース

(C)2025『恋に至る病』製作委員会 映倫指定：PG-12

