Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ËÂÐ¤·¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ëºÓÇÛ¡¢Åê¼êÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤¿¡© ´äËÜÊÙ»á¡Ö¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×

¢¡ ¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ì·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐÈÄ¡£5²ó1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡¢Æ£Ï²¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï5²ó¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Èº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿ÃæÆü¤ÎºÓÇÛ¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤ì¤ë¤È³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´äËÜÊÙ»á¤â¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë²òÀâ¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤Î¤È¤¤ËÅÄÊ¥¤µ¤ó¤ÈÊá¼ê¤ÎÊý¤ò½ü¤¤¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤ò7¿ÍÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼¡Âè¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÆþ¤êÊý¤äÍÞ¤¨Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë10Ï¢¾¡¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤ËÆ£Ï²¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈ´¤±µå¤ÎÊý¸þ¤ËÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ´¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤È¡¢¤½¤ì¤¬Åêµå¤Î¤æ¤È¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Æ£Ï²¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤Æº´Çì»á¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÆ£Ï²¤ÎÉ½¾ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÅÐÈÄÃæ¤ÎÆ£Ï²Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ÏÈó¾ï¤ËË¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£Ï²Áª¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤ÆÉáÄÌ¤ÎÅê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤°¤é¤¤¤ÎË½Åê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÎÈ´¤±µå¤ä¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÅê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¡£º£Æü¤Ï¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅêµåÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬Åêµå¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù
