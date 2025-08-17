¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ»ºPC¤¬ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡©¡¡¥Î¥¸¥Þ»±²¼¤Ç¡íVAIO¤ÎµÕ½±¡í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿!?
20Ç¯°Ê¾å¤ÎVAIO¥Þ¥Ë¥¢¡¢ÀÖ¾¾·ò»á
"²¶¤¿¤Á¤ÎVAIO"¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë!?¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿VAIO¡£¥½¥Ë¡¼¤«¤é¤Î¿ÈÇä¤ê¸å¤ÏË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤¬Çö¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í......¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Î¥¸¥Þ»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¤½¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬É¾È½¤À¡£¥¸¥ç¥Ö¥ºÎ¨¤¤¤ëApple¤ò¤â¶¼¤«¤·¤¿VAIO¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¹Í¤¨¤ë¡ª
¢£¼Â¤ÏÆÈÎ©¸å¤Ï·ø¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Î¥¸¥Þ»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿VAIO¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¡£
º£Ç¯1·î¤ËÇã¼ý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥Î¥¸¥Þ³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¤âÇã¼ýÁ°¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡ÖÇ¯´Ö500²¯±ß¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢VAIO¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ä»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç"¥ª¥ï¥³¥ó"°·¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¾åÍÎ»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖVAIO¤Ï1996Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¤ÎPC»ö¶È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¶ÈÀÓ¤¬°²½¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏËýÀÅª¤ÊÀÖ»úÂÎ¼Á¤òÍýÍ³¤Ë´ë¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆüËÜ»º¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±PC»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆÈÎ©¸å¤ÎVAIO¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë·ø¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼»þÂå¤«¤éVAIOÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©¤Î°ÂÆÞÌî¹©¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¹ñÆâ´ë¶È¤«¤é¤Î¿®Íê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±»ö¶È¤¬¿¤ÓÇº¤àÃæ¤Ç¤â¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥½¥Ë¡¼¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¸å¤ÎVAIO¤Ï¡¢½éÇ¯ÅÙ¤³¤½ÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ãæ¿´¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢2´üÌÜ¤«¤é4´üÏ¢Â³¤Ç¹õ»ú²½¤òÃ£À®¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÆÃ¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤ÎÆÃ¼û¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Â¾¼Ò¤¬¸®ÊÂ¤ßÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢2Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂæ¿ô¤âÇä¾å¹â¤âÌó2ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¡£
»°¾å»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖVAIOÆÈÎ©¸å¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¡¢Åì¼Ç¤äNEC¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¤ÎPC¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³¤³°´ë¶È¤Ø¤ÎÇäµÑ¤äÅý¹ç¤òÁªÂò¤·¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆüËÜÀ½¤Î²ç¾ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿VAIO¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÃÏÆ»¤Ê±Ä¶ÈÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆV»ú²óÉü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼»þÂå¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È·ø¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤ò»ý¤Äº£¤ÎVAIO¤Ï¡¢·è¤·¤Æ"¥ª¥ï¥³¥ó"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò³«Âó¤·¤¿¤¤¥Î¥¸¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÇã¼ýÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿Ì¾µ¡¤äÄÁµ¡¼ï¤¿¤Á
¤½¤â¤½¤âVAIO¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤¤¤ÁPC¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ç¥½¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎVAIO¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·¯¹ñÂÙ¾»á¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖVAIO¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿96Ç¯¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â»Í³Ñ¤¤¥´¥Ä¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡ØPC¤ò¸«¤¿ÌÜ¤ÇÁª¤Ö¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÈ¯ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë°µÅÝÅª¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎPC¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡Ê¤Ø¤¤ì¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
96Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¤Î¿·PC¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×·¿¤Î¡ÖPCV¡ÝT700MR¡×¡ÊÆüËÜÈ¯Çä¤ÏÍâÇ¯¡Ë¡£¤³¤ÎPC¤Ï¡ÖVideo Audio Integrated Operation¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤ê¡¢VAIO¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê·×»»µ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òPC¾å¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡£º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
VAIO¤ÎÌö¿Ê¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯·¿¤Î¡ÖPCG¡Ý505¡×¤À¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê1.35Ô¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼õ¤±¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¸÷¤Î²Ã¸º¤Ç¶ä¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤ÎËÜÂÎ¤Ï"¶ä¥Ñ¥½"¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤³¤ì°Ê¹ß¡¢VAIO¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯·¿¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹Ê¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÆÃ¤Ë98Ç¯¤Î¡ØPCG¡ÝC1¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ëC1¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥«¥á¥é°ìÂÎ·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤ò³«Âó¡£
ÀÅ»ß²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²è¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸¤â1Âæ¤Ç²ÄÇ½¤Ê²è´üÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»×ÁÛ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î°ìÊý¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤Æ°ìÈÌ¼õ¤±¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖµðÂç¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤òÈ÷¤¨¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¡ØPCG¡ÝGT1¡Ù¡Ê00Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î²óÀþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ÂÍÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤«¤é25Ç¯¤âÁ°¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶Ã¤¤È¸À¤¦¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
02Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ºPC¤Ç¤¢¤ë¡ÖPCG¡ÝU1¡×¤¬È¯Çä¡£¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»È¤¨¤ëPC¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Î¿´¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬°¤¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¾ï¤ËÍ½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿VAIO
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ËÃ¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Û¤Éº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸å·Ñµ¡¤Î¡ÖPCG¡ÝU101¡×¤ò¸½Ìò¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤¬¤¤¤ë¡£Ì¡²è²È¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀÖ¾¾·ò»á¤À¡£
¡Ö02Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤éVAIO¤Ï»Å»ö¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØU101¡Ù¤ÏÆÃ¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤âÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿2ÂåÌÜ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
PC¥«¡¼¥É¤òÁÞ¤»¤Ð³ÈÄ¥À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈWi¡ÝFi¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤ì¤Û¤ÉÊÐ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤PC¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤â»ý»²¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÀ¸»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢½ãÀµ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌ¤³«Éõ¤Î¤â¤Î¤¬3¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¼ä¤·¤µ
¤³¤¦¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¤Î·ÏÉè¤Ï¡Ötype U¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÇÑ¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë·¿¡¢¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ê¸¸ËËÜ¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë07Ç¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬iPhone¤òÈ¯É½¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼çÎ®¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËµÞÂ®¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿10Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤Î870ËüÂæ¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËiPad¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿°ìÊý¡¢VAIO¤ÎÀäÄº´ü¤ÏÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Á°½Ð¤Î·¯¹ñ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖVAIO¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤È¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·µ¡¼ï¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÇäµÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎVAIO¤¬10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂçÉü³è¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎÈÎÏ©¤òÁ´¹ñ¤Ë»ý¤Ä¥Î¥¸¥Þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»Ô¾ì¤Ë¤âºÆ¤ÓËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ø¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤¬º£¸åVAIO¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¾¡¤Á¶Ú¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÈÎ©¸å¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ»ºPC¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿·ø¼ÂÏ©Àþ¤âÉð´ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êVAIO¤Ë¤Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤ëµ¡¼ï¤òºÆ¤Ó³«È¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ï¤ËÍ½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë......¤½¤ì¤¬VAIO¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÆüËÜÀ½PC¤¬ºÆ¤Ó»þÂå¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡üÀÖ¾¾·ò Ken AKAMATSU¡¡
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¡ØËâË¡ÀèÀ¸¥Í¥®¤Þ¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Ìò¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎVAIO¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖPCG-U101¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ