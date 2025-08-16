アスリートナイトゲームズ

陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）第2日は16日、男子100メートル予選2組で柳田大輝（東洋大）が追い風参考（3.3メートル）ながら日本記録（9秒95）を上回る9秒92で組1着。夜に行われる決勝に駒を進めた。

2組に登場した4レーンの柳田は抜群の反応で加速し、中盤ですでに他の選手を突き放した。後半まで失速することなくゴール。速報タイムは9秒92が表示され、どよめいた。ただし、追い風3.3メートルで公認はならず、ゴール後、柳田はトラックに倒れ込んで苦笑いを浮かべた。

東洋大4年の柳田は7月の日本選手権予選でフライングによる失格。最大3枠の東京世界陸上代表は参加標準記録（10秒00）を突破している日本選手権優勝者の桐生祥秀、守祐陽、持ちタイム9秒96のサニブラウンが圏内におり、柳田はサニブラウンのタイムを上回る必要がある。

9.98スタジアムは桐生が日本人で初めて9秒台を出した競技場として知られている。



（THE ANSWER編集部）