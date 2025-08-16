この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「楽天ギフト現金化せよアプラスカード3200円JQセゾンはtポイントつくぞー 」と題した最新動画で、ポイ活YouTuberのネコ山さんが、現金化やクレカキャンペーン攻略のノウハウなど視聴者から寄せられた質問への独自の見解を次々と語った。



冒頭、「お金が欲しい、お金欲しい。金だ、金だ、金だ。お金大好きの皆さん」とユーモラスに話し始めたネコ山さん。今回は「ポイカツ質問Q&A」として、アプラスカードのリボキャンペーン攻略法から楽天ギフトの現金化まで、難易度の高い質問にも踏み込んで解説している。



まず、アプラスカードのリボキャンペーンについては「やることは簡単なんすけど、5万円使って3200円なんで、6.7%関係ないんすよ」とコスパを分析。設定や返済方法に細かく触れながら、「電話しなきゃいけないっていうのやだっすね」と、手間の部分も率直に述べた。



また、VTuberの収入事情については、「VTuberに限ると、月の平均収入は36万だと思いました。僕はとてもとてもそんなないっすよ」と実情を正直に明かし、「格差がすごいっすよ。成功した人がね、ほとんどの収入持ってっちゃうんですよ」とポイ活・副業界の厳しさにも言及。機材問題やイラスト外注費についても「僕の今このカメラね、1000円っすからね」とコストを抑えた運用術を紹介した。



さらに注目ポイントは、「楽天ギフト現金化しますか。できますけどどうすかね。2パーか3パーぐらいは得しますかね」と、実際に現金化の手法を紹介した場面。楽天ポイントや楽天キャッシュを現金化する「現金課税」について「勝率が98%ぐらいあるんで、ワンオンで5%還元で買ったら3%ぐらいは抜ける」とも言及しつつ、「現金課税はね、最後の最後の手段だと思ってるんですけどね。自己責任でやってくださいよ」と注意喚起を加えた。



ラストは「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と締めくくり、視聴者に向けて今後も有益なポイ活情報を発信し続ける姿勢を見せている。