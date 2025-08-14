この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のRyotaさん（カウンセラー、作家）が、「【あなたはどう？】人と会わない方が安心な7つのタイプ／人間関係の消耗を防ごう！」と題した動画を公開。動画内でRyotaさんは、人と会わない方が気が楽だったり安心できるタイプの特徴について、自身の考察を交えながら丁寧に解説した。



Ryotaさんは冒頭、「なんでみんなこんなに群れてるの？」「もっとそんなに人と会わなくてもいいんじゃないかな」といった疑問を持つ人も多いのではと投げかけ、そもそも人間関係をそれほど必要としないタイプがいること、その特徴を7つに分けて紹介すると語った。



まず1つ目は、「人に気を使いすぎるタイプ」。このタイプは協調性や感受性が強く、相手のことを考えすぎて疲れてしまうと説明。例えば「相手が楽しんでないかも…と考えすぎて2、3時間でヘトヘトになる」人などが挙げられる。2つ目は「人に意見をされたくないタイプ」で、自分の自由や意思を優先し、他人の干渉を極端に嫌うと語った。「自分で決めて失敗しても納得したい」傾向が強いという。



3つ目は「自分で納得いくまで考えたいタイプ」で、「とにかく考えることが好きで、一人で反省や振り返りをした後でないと気が済まない」という特徴を持つ。続いて4つ目は「他者評価を気にしすぎるタイプ」。Ryotaさんは、「他人の点数が自分の評価の大部分を占めている人ほど、他人との関わりで消耗しやすい」と指摘。そのため「自分だけの空間や趣味を持つことで安心感を得やすい」傾向にあるという。



5つ目は「自分なりに問題解決できる人」。このタイプは「自分で何でもできてしまうので、他人の不安や意見を持ち込まれると逆に疲れてしまう」と分析。6つ目として「環境的に人と会う機会が多いため、プライベートでは一人の時間をバランスとして求める人」を挙げ、消耗しやすいことを指摘した。



そして最後7つ目は、「人間関係そのものがそれほど重要ではないタイプ」。Ryotaさんは、「人間関係よりも他にもっと大事なものがある“愛想のいい一匹狼”」と独自の表現で語り、「私自身も創作活動が最優先なら友達との約束も断ってきた」と自身の体験も交え解説。「誘いを断ることで自分の時間を回復できる」とした。



動画の締めくくりでは、「自分の寿命とか大事なものを使って人と会っているんですよ。『もっと寿命を別のものに使いたい』、そう考えるタイプが実際にいる」とまとめ、「人と会うことでどのくらい消耗しているか一度チェックしてみてほしい」と呼び掛けた。ココヨワチャンネルでは今後も人間関係を中心としたアドバイスや書籍情報なども配信していくとしている。