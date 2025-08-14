¡Öº£Æü¹¥¤¡×17ºÐ¡¦¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¨¥°¤¤¾åÈ¾¿È¡¡¡Öºî²èÊø²õ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¥¥Ð¥...¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Î¼ÂÎÏ¼Ô
ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£Æü¹¥¤¡Ë¡×½Ð±éÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢±ÝÅÄ°ì²¦¡Ê¤¨¤Î¤¤À¡¦¤¤¤ª¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¶ÚÆù¤Ç¤¹¡×
±ÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Ç¯8·î¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ¹â¹»¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÄ¶µé¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£25Ç¯7·î¤Î¡ÖµÜºê¸©ÃË»Ò¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¤½¤ó¤Ê±ÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¶ÚÆù¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ê¢¶Ú¤ÏåºÎï¤Ë³ä¤ì¡¢¸ª¤äÏÓ¡¢µÓ¤Î¶ÚÆù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¥Ü¥Ç¥£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¡ª¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤«¶ÚÆù¤¬¤¨¤°¤¤¤ó¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¤Ê¤ó¤«ºî²èÊø²õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ê¡×¡Ö´é¤È¿ÈÂÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ï¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹...¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£