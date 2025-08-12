この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の最新回『【あなたも当てはまる？】心が傷つきやすい人の理由と対処法／繊細さと上手に付き合うポイントがこれだ！』では、カウンセラーで作家のRyotaさんが、心が傷つきやすくて困っている人のために、その原因や対処法について幅広く解説した。「なんでこんなに心が傷つきやすいのか」「これからどうやって対策していけばいいのか」といった疑問に、実体験も交えてアドバイスを送っている。



冒頭で「皆さんも些細な一言でグサッときて、なんでこんななんだろうって悩んだことないですか」と問いかけたRyotaさん。傷つきやすくなる背景には、神経症的な性格傾向や幼少期の人間関係、特に「自分の価値を他人が握っている」という感覚が大きく影響すると語る。また「心が傷つきやすい人は、孤独と追放を極端に恐れている」と指摘。「自分で自分の価値を決めることができるようになると、他人の評価に振り回されなくなります」ともアドバイスした。



心を強くするためのコツとしては、「そもそも心が強いっていうのは心臓に毛が生えているようなことじゃなくて、“受け止め方が柔軟”な人のこと」と解説。ストレスを受け流す方法や、嫌味や悪口をまともに受け取らない力も重要だと語り、「その人いなくなった方が楽なんです。そう考えられれば、ストレスを受けにくくなります」と現実的な視点も示した。



さらに、人間関係で特に注意すべき相手は「過干渉な人や押し付けの強いタイプ」。このような相手からは意識的に距離を取ることが大事だとし、「チクっとしたらその人から離れる。これは毛虫に触らないのと一緒」という例えでわかりやすく説明した。



また、SNSやネガティブなニュース、噂話を運んでくる人など、外部からのネガティブな情報を制限する工夫も勧めた。「傷つく内容を探してばかりいると、ますます繊細さが強化されてしまう」として、意識的にプラスな情報へ目を向ける重要性を説いている。



心のベースには自己肯定感も大切だとし、「私はこのままで大丈夫、と認めることの積み重ねが大切です。否定してくる人からは距離を置いて、自分らしい選択をした結果で幸せを感じるようにしていきましょう」と強調。「私は10年勤めた工場を辞め、自分らしい道を選びました」「失敗したっていいんですよ」など、自らの経験を交えてエールを送った。



自分を責めるクセのある人には、「まず時間を区切って自分を責めてもいいことにする。その上でポジティブ日記を書くなど、自己肯定感が高まる工夫を取り入れましょう」と具体的なセルフケア法も提案。「続けていれば、1カ月後には“なんだかんだいいことあったな”と思えるはず」と前向きなメッセージも届けた。



終盤では、自身の過去の体験をもとに「20代前半は私も非常に傷つきやすかった」「認めてほしいという気持ちが強すぎて人生もうまくいかなかった」と振り返り、しかし「自分と向き合い、乗り越えた先には、人の痛みが分かる優しさや、何気ないことで幸せを感じる豊かな生活が待っている」と経験者ならではの希望の言葉を投げかけた。



ラストには、「この心理的課題も、乗り越えた後は人の痛みが分かったり、何気ないことに幸せを感じられるようになります。もう十分苦労した人は、これからもっと心に優しい生活を送ってほしい」とまとめ、「ココヨワチャンネル」では今後もメンタルヘルスに関するアドバイスを配信していくことを伝えて締めくくった。