プロ・アマ入り乱れる熱戦を毎週ABEMAにて無料生放送！麻雀最強戦2025

竹書房は、「近代麻雀」主催の麻雀大会『麻雀最強戦2025』を2025年8月16日15時より毎週土曜、ABEMAにて完全無料生放送が決定しました。

※11月1日と12月6の放送はございません。

2024年は桑田 憲汰 プロの連覇で終わった麻雀最強戦。

2025年こそ桑田を倒し最強位になろうとするプロが集結した。

■2025年の最強戦はさらに熱い！

【スリリング1】

ほぼ毎週土曜日開催！

2024年までは不定期の土日で開催していたものを、2025年からは期間を圧縮して毎週土曜日に開催！

【スリリング2】

麻雀クロック導入！

選手の考慮時間を平等にするため、待ち時間制を導入。

スピーディーな展開必須で待ち時間6分をどう使うかも見どころ。

【スリリング3】

アマチュア参加募集中！

全国アマチュア最強位の称号は毎年一人だけ。

まだまだ参加募集中。

お申し込みは麻雀最強戦ホームページから。

麻雀最強戦ホームページ： https://mahjong-saikyosen.com/

■トーナメントルール

・それぞれの卓で1半荘行い、上位2名が決勝進出。

・決勝戦1半荘行い、1位のプロが12月13日のファイナル1st Stageに出場。

【麻雀最強戦2025スケジュールと出場者】

※メンバーは変更になる場合があります。

＃1 8月16日「政権抗争勃発」

＃2 8月23日「美女と野獣」

＃3 8月30日「Mリーガー最強決戦」

＃4 9月6日「卓上大乱闘」

＃5 9月13日「骨肉の争い」

＃6 9月20日「女流タイトルホルダ―決戦」

＃7 9月27日「女流下克上決戦」

＃8 10月4日「人気と実力の間」

＃9 10月11日「師弟と因縁フォーエバー」

＃10 10月18日「激突タイトルホルダー」

＃11 10月25日「最強の遺伝子」

＃12 11月8日「最強夫婦決戦」

＃14以降の開催時間は、変更の可能性があります

