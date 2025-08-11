³°¿©Â³¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡Û£µ¤Ä
¡Ö³°¿©¤¬Â¿¤¯¤ÆÁé¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤È¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤Î¹©É×¤Ç¡¢¡ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤³°¿©½¬´·¡É¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤è¤ê¤â¡ÖËþÂ´¶¡×¤È¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²æËý¤·¤¹¤®¤ºÁé¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö³°¿©¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼£³¿©¡Ü´Ö¿©¤ÇOK¡ª¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é£³¥ö·î¤Ç¡Ý£¶kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡×
ºÇ½é¤Ë¡Ö²¹¤«¤¤½ÁÊª¤«ÌîºÚ¡×¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÇËþÊ¢´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¶õÊ¢¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¤¥óÎÁÍý¤ò°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌ£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¡¢²¹ÌîºÚ¡¢¥µ¥é¥À¡Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÊÌÅº¤¨¿ä¾©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁ°ºÚ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¤¹¤ë¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËþÊ¢´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¡È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÂ¿¤á¡¦ÍÈ¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬Å´Â§
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Æ¡¢»é¤Ã¤³¤¯¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾Æ¤µûÄê¿©¡¢»É¿ÈÄê¿©¡¢¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¡¢¾ø¤··Ü¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬¡ÈÁé¤»¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Äê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤â¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢ÉûºÚ¤ä½ÁÊª¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¤âOK¡ª¡È¼ïÎà¡É¤È¡ÈÎÌ¡É¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë
Ãº¿å²½Êª¤ò´°Á´¤ËÈ´¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤«¡×¡£ÇòÊÆ¤Ê¤é¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë¤Ê¤é»¨¹òÊÆ¤ä¸¼ÊÆ¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ñ¥ó¤Ê¤éÁ´Î³Ê´¤ä¥é¥¤Çþ·Ï¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÍÎà¤Ê¤é¥¹¡¼¥×¤Ë»é¼Á¤¬Â¿¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤è¤ê¡¢¤½¤Ð¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤ÉÏÂÉ÷¥¹¡¼¥×·Ï¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È´Å¤¤Í¶ÏÇ¡É¤ò¤«¤ï¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ç¥¶¡¼¥È or ²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¡×
³°¿©¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡È¥Ç¥¶¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡É¡£Á´Éô¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡¦¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¡¦²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¶ÏÇ¤Î¤«¤ï¤·Êý¤â¹©É×¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¡×¤È¤¤¤¦Æü¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¡È£±¸ý¤À¤±¡É¤È·è¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ÇËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¤É¤ó¤Ê¤Ë´°àú¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢Áá¿©¤¤¤ÏNG¡£¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¡¢£±ÉÊ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¡¢¿©¸å¤ÎËþÂÅÙ¤â¤°¤ó¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£