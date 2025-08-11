40代「何色のチークをつけても似合わない」問題。48歳チーク迷子が660円で見つけた“奇跡の正解色”とは
美容ライターの遠藤幸子です。年齢とともに肌のトーンや質感が変化していき、40代になると、これまで愛用していたチークが似合わなくなったと感じる機会が増えてきます。
現在48歳の筆者も長らくチーク迷子になっていましたが、ようやく理想の色に巡り合うことができました。どんな色なのか、40代におすすめのポイントや、40代にぴったりの使い方についてもレビューします。
◆40代のチーク選びが難しくなる理由
若い頃に使っていたピュアなピンクや、はつらつとした印象を与えるコーラル、朗らかで親しみやすい印象を与えるオレンジ……。どれも魅力的ですが、40代の肌にのせると、肌の黄ぐすみがより深まったり、チークだけが浮いて見えたりしたことがありませんか？
年齢とともに肌はくすみがちになり、血色も少しずつ失われていく傾向にあります。淡くキレイな色や鮮やかな色をのせても、肌とのコントラストが強くなりすぎて、チークだけが目立ったり、くすみを引きたててしまったりすることも。それが、40代のチーク選びが難しくなる理由です。
◆必要なのは、肌になじみつつ「澄んだ血色感」を与えるチーク
くすみが気になる40代の肌には、明るさよりも「澄んだ血色感」が必要です。その鍵となるのが「青み」と「深み」を適度に含んだベリーピンク。
青みピンクより落ち着いていて、大人の肌になじみやすく、透明感と自然な赤みを与えてくれる、40代にこそドンピシャの色です。
数年前に小豆（あずき）色のチークが流行ったことがあり、その頃はベリー系のチークもよく見かけたものです。しかし今では見かける機会が減り、残念に感じていました。
ところが、2025年8月下旬にキャンメイク40周年を記念して発売される限定の「パウダーチークス P40thx キューティーベリー」660円（税込）が、まさに40代に理想的なベリーピンクだったのです。
◆パーソナルカラーにとらわれず誰でも使いやすい
パウダーチークスは、既存色が現在4色発売されている人気の商品です。オイルインベース処方で、しっとりとして密着力の高いパウダータイプのチーク。粉飛びしにくく、見たままの色に発色し、色モチが続きます。
また、重ね塗りしてもムラになりにくいので、理想の濃さに調整しやすいのも便利です。
40代の頬は乾燥しやすい傾向にありますが、5種の美容保湿成分が配合されているところも頼もしく感じられます。
肝心の色ですが、青みが強すぎず、少しくすみのあるベリーピンク。そのため、パーソナルカラーにとらわれずに誰でも使いやすい色と言えます。
また、明るいピンクだと可愛すぎたり、肌から浮いてしまったりしがち。けれど、ベリーピンクなら落ち着いた血色感を与えるので、仕上がりが自然です。そして、何より青みで肌に透明感も与えてくれるので、大人のくすみを自然にカモフラージュして若々しい印象に仕上がります。
さらに、繊細なパールが配合されていて、毛穴や小ジワを悪目立ちさせることなく、ほどよいツヤ感を肌に与えます。
◆使い方次第で華やかな印象にも
ベリーピンクは、落ち着きの中にもやわらかさと華やかさがある色です。そのため、頬の高めの位置に何度か塗り重ねると、リフトアップして見え、華やかな印象に仕上がります。
一方、大人可愛い印象に仕上げたいなら、薄く横長に、広めに入れるのがおすすめです。
ピンクよりも落ち着いた印象で華やかさがあり、オレンジよりも品がよく、コーラルよりも肌に透明感を与えるベリーピンク。「パウダーチークス P40thx キューティーベリー」なら繊細なパールによるツヤ感で肌にハリ感やうるおい感を与えることもできます。
＝＝＝＝＝＝＝＝
チーク選びが難しく、お気に入りのチークがなかなか見つからない40代は、この機会にチェックしてみてください。数量限定品につき、なくなり次第販売終了となります。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
現在48歳の筆者も長らくチーク迷子になっていましたが、ようやく理想の色に巡り合うことができました。どんな色なのか、40代におすすめのポイントや、40代にぴったりの使い方についてもレビューします。
◆40代のチーク選びが難しくなる理由
年齢とともに肌はくすみがちになり、血色も少しずつ失われていく傾向にあります。淡くキレイな色や鮮やかな色をのせても、肌とのコントラストが強くなりすぎて、チークだけが目立ったり、くすみを引きたててしまったりすることも。それが、40代のチーク選びが難しくなる理由です。
◆必要なのは、肌になじみつつ「澄んだ血色感」を与えるチーク
くすみが気になる40代の肌には、明るさよりも「澄んだ血色感」が必要です。その鍵となるのが「青み」と「深み」を適度に含んだベリーピンク。
青みピンクより落ち着いていて、大人の肌になじみやすく、透明感と自然な赤みを与えてくれる、40代にこそドンピシャの色です。
数年前に小豆（あずき）色のチークが流行ったことがあり、その頃はベリー系のチークもよく見かけたものです。しかし今では見かける機会が減り、残念に感じていました。
ところが、2025年8月下旬にキャンメイク40周年を記念して発売される限定の「パウダーチークス P40thx キューティーベリー」660円（税込）が、まさに40代に理想的なベリーピンクだったのです。
◆パーソナルカラーにとらわれず誰でも使いやすい
パウダーチークスは、既存色が現在4色発売されている人気の商品です。オイルインベース処方で、しっとりとして密着力の高いパウダータイプのチーク。粉飛びしにくく、見たままの色に発色し、色モチが続きます。
また、重ね塗りしてもムラになりにくいので、理想の濃さに調整しやすいのも便利です。
40代の頬は乾燥しやすい傾向にありますが、5種の美容保湿成分が配合されているところも頼もしく感じられます。
肝心の色ですが、青みが強すぎず、少しくすみのあるベリーピンク。そのため、パーソナルカラーにとらわれずに誰でも使いやすい色と言えます。
また、明るいピンクだと可愛すぎたり、肌から浮いてしまったりしがち。けれど、ベリーピンクなら落ち着いた血色感を与えるので、仕上がりが自然です。そして、何より青みで肌に透明感も与えてくれるので、大人のくすみを自然にカモフラージュして若々しい印象に仕上がります。
さらに、繊細なパールが配合されていて、毛穴や小ジワを悪目立ちさせることなく、ほどよいツヤ感を肌に与えます。
◆使い方次第で華やかな印象にも
ベリーピンクは、落ち着きの中にもやわらかさと華やかさがある色です。そのため、頬の高めの位置に何度か塗り重ねると、リフトアップして見え、華やかな印象に仕上がります。
一方、大人可愛い印象に仕上げたいなら、薄く横長に、広めに入れるのがおすすめです。
ピンクよりも落ち着いた印象で華やかさがあり、オレンジよりも品がよく、コーラルよりも肌に透明感を与えるベリーピンク。「パウダーチークス P40thx キューティーベリー」なら繊細なパールによるツヤ感で肌にハリ感やうるおい感を与えることもできます。
＝＝＝＝＝＝＝＝
チーク選びが難しく、お気に入りのチークがなかなか見つからない40代は、この機会にチェックしてみてください。数量限定品につき、なくなり次第販売終了となります。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_