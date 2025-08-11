妻が暴走！親せきが集まる中「夫の手取りは18万円です」と暴露し、場が凍りつく｜夫の手取りは18万円【ママリ】
夫の給料が上がらず、結婚して10年経っても生活が潤わないことに不満を抱いている主人公・メイカ。そんな中、夫の親せきの結婚式に参列。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
義母は親せきとの会話が弾んでいるのでしょう。自分の息子夫婦は早く結婚したため、「落ち着いてきた」と漏らします。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
義母の言葉に反論してしまったメイカ。夫の月収を暴露します。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
メイカの発言に、苦笑いするしかありません。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
メイカは言いたいことを言いスッキリしたのかもしれませんが、聞かされた側は困ってしまいますね。メイカの表情とは対照的に、気まずい空気が流れます。お祝いムードも台無しです。
©mocchi_kakei
夫の従兄弟の結婚式に、メイカは義母や親戚の前で、夫の手取りが18万円で生活に余裕がないと暴露してしまいました。
さらには、ご祝儀も旅行費用から出したと話し、心のモヤモヤを全て吐き出したメイカの心は少しスッキリ。
一方で親戚一同は気まずい空気に包まれ、祝いの席は凍りついてしまいました。
不満と感謝、あなたはどっち？
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）