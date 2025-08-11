妻が暴走！親せきが集まる中「夫の手取りは18万円です」と暴露し、場が凍りつく｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫の従兄弟の 結婚 式に参列したメイカ。旅行用の貯金を崩して5万円のご祝儀を用意したものの、不満は募るばかり。ついにずっと胸に抱えていた苦しい本音を義母や親戚の前でさらけ出してしまいます。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第22話をごらんください。

夫の給料が上がらず、結婚して10年経っても生活が潤わないことに不満を抱いている主人公・メイカ。そんな中、夫の親せきの結婚式に参列。





お祝いムードの中、メイカだけがお金の心配ばかりをし、惨めな気持ちを募らせます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

義母は親せきとの会話が弾んでいるのでしょう。自分の息子夫婦は早く結婚したため、「落ち着いてきた」と漏らします。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

義母の言葉に反論してしまったメイカ。夫の月収を暴露します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカの発言に、苦笑いするしかありません。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカは言いたいことを言いスッキリしたのかもしれませんが、聞かされた側は困ってしまいますね。メイカの表情とは対照的に、気まずい空気が流れます。お祝いムードも台無しです。

©mocchi_kakei

夫の従兄弟の結婚式に、メイカは義母や親戚の前で、夫の手取りが18万円で生活に余裕がないと暴露してしまいました。



さらには、ご祝儀も旅行費用から出したと話し、心のモヤモヤを全て吐き出したメイカの心は少しスッキリ。



一方で親戚一同は気まずい空気に包まれ、祝いの席は凍りついてしまいました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）