【大人のしまむら】が40・50代におすすめ！ 夏の即戦力♡「1,000円台トップス」

夏の即戦力アイテムを買い足すなら【しまむら】の「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）」シリーズに注目！ 上品見えするシルエットや甘すぎない柄など、40・50代女性に似合うアイテムが揃っています。今回は豊富なラインナップの中から、1,000円台のトップスをセレクトしました。

ゆるフォルムにフレンチ袖でボーダーもシャレ見え

【しまむら】「フレンチ袖ボーダーTシャツ」\1,089（税込）

定番のボーダーTが、ゆったりとしたシルエットとフレンチスリーブで大人仕様にアップデート。ゆとりのあるフォルムがこなれ感を生み出し、パンツと合わせるだけで抜け感のある印象に。接触冷感素材を使用しているので、暑さの残る晩夏でも快適に過ごせそう。ラフさと品の良さのバランスが光る、大人の日常にちょうどいい1枚です。

大きめなドット柄が遊び心をプラス

【しまむら】「レース切替えプルオーバー」\1,419（税込）

フロント部分に大きなドット柄をあしらった、遊び心のあるプルオーバー。華やかでも派手すぎず、ナチュラルな雰囲気で取り入れやすいのが魅力です。長めの袖丈で二の腕を隠せるので、露出を控えたい人にもおすすめ。秋口まで長く活躍してくれそうです。

