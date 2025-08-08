札幌、トップチームスタッフによる交通事故を発表…運転する乗用車が歩行者と接触
北海道コンサドーレ札幌は8日、トップチームスタッフが運転する乗用車が札幌市内で交通事故を発生させたことを発表した。
クラブ公式サイトによると、事故は7日午前7時50分ごろに札幌市中央区内の交差点で発生。当該スタッフが乗用車を運転中、右折の際に前方の横断歩道を渡っていた歩行者に接触したという。
事故発生後、速やかに警察や関係各所に連絡して事故処理を行い、相手方も救急車で市内の病院に搬送されている。
クラブは「今回の交通事故により、事故に遭われた相手の方には深くお詫びを申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、ご迷惑をおかけいたしました関係者のみなさまに重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「弊クラブといたしましては、安全運転に関する講習会などを定期的に実施してまいりましたが、今回の事故を厳粛に受け止め、事故再発防止に向け、事故を起こしたトップチームスタッフへ厳重注意を行いますとともに、あらためて全選手・クラブ関係者への注意喚起や交通安全への取り組みを強化、徹底してまいります」と再発防止に向けても述べた。
クラブ公式サイトによると、事故は7日午前7時50分ごろに札幌市中央区内の交差点で発生。当該スタッフが乗用車を運転中、右折の際に前方の横断歩道を渡っていた歩行者に接触したという。
事故発生後、速やかに警察や関係各所に連絡して事故処理を行い、相手方も救急車で市内の病院に搬送されている。
また「弊クラブといたしましては、安全運転に関する講習会などを定期的に実施してまいりましたが、今回の事故を厳粛に受け止め、事故再発防止に向け、事故を起こしたトップチームスタッフへ厳重注意を行いますとともに、あらためて全選手・クラブ関係者への注意喚起や交通安全への取り組みを強化、徹底してまいります」と再発防止に向けても述べた。