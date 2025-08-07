無名から一躍ブームの中心

「お笑い第七世代」と呼ばれる若手芸人たちがテレビ界を席巻していた時期がある。霜降り明星、EXIT、宮下草薙、四千頭身などがその代表格である。中でも四千頭身は脚光を浴びていて、ほぼ無名の状態から一躍ブームの中心に躍り出た。

ツッコミ担当の後藤拓実は、独特の間とぼそぼそとした口調が特徴的であり、新世代の若者らしい斬新なキャラクターで注目を集めていた。テレビのバラエティ番組に引っ張りだこになり、一時はタワーマンションに住んで高級車のアウディを乗り回すという、芸人としては夢のような生活を実現させていた。しかし、それは長くは続かなかった。

7月27日放送の「マルコポロリ！」（関西テレビ）では「第7世代の光と闇SP」という企画が行われ、後藤がブームの終焉と、それに伴う自身の「没落」について語っていた。収入も激減し、タワマンからの撤退を余儀なくされたというのだ。なぜ彼はここまで急激に落ち込んでしまったのか。そこにはいくつかの要因が考えられる。

まず、当時の四千頭身が格別に注目された理由を振り返ると、彼らのネタのスタイルが現代的で斬新だと考えられた、ということがある。彼らの漫才はそれまでの王道の漫才とは一線を画していた。テンポが遅く、セリフに間があり、声も小さい。あえて力を抜いたそのスタイルは「脱力系漫才」とも呼ばれ、当時の若者に刺さった。

しかし、その感覚は裏を返せば「一発屋的な新鮮さ」に依存していたとも言える。「お笑い第七世代」が新しい感覚を持った若手芸人であるということをわかりやすく象徴していたのが四千頭身だった。だからこそ、彼らは熱狂的に支持されたのだ。

裏を返せば、本質的な面白さや技術ではなく、表面的な「新しさ」だけに目が向けられていたということだ。つまり、最初から「一発屋予備軍」のような扱いを受けていたということであり、実は危うい状態でもあったのだ。

テレビなどのメディアでは常に新しいものが求められる。一時の新しさだけでは人気は続かない。そのポジションにしがみつくためには、常に変化し続けるか、確固たる能力や技術を見せつける必要がある。四千頭身にはそれができなかった。

ネタの内容自体も次第に飽きられていった。脱力系というスタイルは、一度流行が過ぎると「覇気がない」「何が面白いのかわからない」と受け取られやすくなる。後藤の小声ツッコミも最初は新鮮だったが、徐々にその無気力さが「やる気のなさ」と同一視されるようになっていった。もちろん、実際にはネタ作りに努力を重ねていて、真剣に芸と向き合っていたはずだが、明確な結果を出さない限り、表層的な見方をされてしまうことは避けられない。

また、後藤個人のキャラクターも、メディアとの相性が悪かった印象がある。もともとあまり饒舌ではなく、自己表現においても積極的ではない彼は、いわゆる「コメント力」を求められる地上波のバラエティ番組においては、どうしても不利になってしまう。

ブームの最中には、その内向的な性格が「新しい」「気取っていない」「スタイリッシュ」などと評価されていたが、やがて「何を考えているのかわからない」と思われてしまうことになった。その上で、タワマンに住んで高級車を買うといった「嫌味なキャラ」を押し出すようになっていたのだから、反感を持たれるのも無理はない。

トリオの中ではもともと後藤がリーダー的な存在だったが、徐々に都築拓紀、石橋遼大の2人が個性を発揮して仕事を増やしていくようになり、現在では後藤は給料の額でも2人に追い抜かれてしまっているのだという。前述の「マルコポロリ！」でもそれ以外の番組でも、このエピソードが頻繁に取り上げられており、彼の凋落を象徴する話となっている。

ブームはいつか終わりが来る。四千頭身はお笑い第七世代ブームの最先端を走る存在だったために、ブーム終焉のときに最も大きなダメージを負うことになってしまった。四千頭身の精神的支柱だった後藤も、今では没落した姿をさらけ出すことでしか話題にならなくなっている。

しかし、お笑いの世界は良くも悪くも実力の世界である。四千頭身が今後どうなるのかは誰にもわからない。彼らが世間の人を驚かせるような面白いネタを作ることができれば、再び人気を獲得することもあるかもしれない。栄光と没落の両方の味を知っている四千頭身に未来はあるのか。ここからの奮起に期待したい。

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『逆襲する山里亮太』（双葉社）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）など著書多数。

