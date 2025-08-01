¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û²Î²ø½Ã¥¢¥ä¡¦¥·¥Þ¥Å¡ÊÅçÄÅ°¡Ìð¡Ë¤¬¥ªー¥µ¥«¡á¥â¥Î¥ìー¥ë¤ÈÂçË½¤ì¡ª¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª

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1. Rock Steady
2. Introduction
3. Respect¢¨
4. I Say A Little Prayer¢¨
5. Amazing Grace¢¨
6. ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¢¨
7. A Natural Woman¢¨
8. Papa¡Çs Got A Brand New Bag
9. Spanish Harlem¢¨
10. Until You Come Back To Me¢¨
11. Chain Of Fools
12. Ä«Æü¤Î¤¢¤¿¤ë²È¡Ê¡ØSINGER9¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
13. ÃÂÀ¸ (¡ØSINGER5¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
14. ¥á¥í¥Ç¥£ー (¡ØSINGER5¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
15. ¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò (¡ØSINGER4¡Ù¼ýÏ¿¶Ê)
16. Ë¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é
17. Tighten Up
18. Think¢¨
19. His Eye Is On The Sparrow
EN SINGALONG
¢¨¥¢¥ä¡¦¥·¥Þ¥Å¡ØAYA¡Çs Soul Searchin¡Ç -Aretha Franklin-¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
¥¢¥ä¡¦¥·¥Þ¥Å OFFICIAL SITE
https://wmg.jp/ayashimazu/
ÅçÄÅ°¡Ìð OFFICIAL SITE
https://www.shimazu-aya-koenkai.com/