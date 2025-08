¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û²Î²ø½Ã¥¢¥ä¡¦¥·¥Þ¥Å¡ÊÅçÄÅ°¡Ìð¡Ë¤¬¥ªー¥µ¥«¡á¥â¥Î¥ìー¥ë¤ÈÂçË½¤ì¡ª¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アヤ・シマヅがアレサ・フランクリン、中島みゆき、玉置浩二らの名曲を堂々カバー!演歌とソウルが融合した「望郷じょんから」も

歌怪獣と称されている島津亜矢が、2024年にアヤ・シマヅとして、ソウルの女王アレサ・フランクリンの名曲をカバーしたアルバム『AYA’s Soul Searchin’-Aretha Franklin-』のリリースから1周年。

ジャンルを超えて数々の名曲をカバーした「SINGER」シリーズ9枚目のリリースを記念し、一夜限りのスペシャルライブが7月31日LINE CUBE渋谷にて行われた。

このライブでは、アレサ・フランクリンのカバーアルバムでサウンドプロデュースを担当した中田亮率いる、世界で活躍をするファンクバンド“オーサカ=モノレール”に、スペシャル・コーラスチームを迎えた総勢14名の超豪華ソウルフルバンドが奏でる演奏に、アヤ・シマヅの圧巻としか言いようのない歌声が響いた。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

このライブのチケットが発売されたと同時にチケットは即完売し、「チケットが取れない! なぜ1日しかないのか」「生で聞きたかったのに!」との声が多数寄せられ、まさにプレミアとなった本公演。ジャンルを超えて老若男女幅広いファンが集まった。

オーサカ=モノレールの中田亮のシャウトからアレサの名曲「Rock Steady」で幕が上がり、大歓声に包まれる中、アヤ・シマヅが登場! 今回アレサをカバーするきっかけとなった代表曲「Respect」を熱唱。またアカペラで始まった「Amazing Grace」が終わると多くのファンがその歌声に涙し、時代を超えて歌い継がれる名曲「A Natural Woman」、大ヒット曲「Until You Come Back To Me」などアレサ・フランクリンの数々の名曲を披露。

そして、大人気のSINGERシリーズから、本人が大好きな楽曲を選曲。「朝日のあたる家(ちあきなおみ)」「誕生(中島みゆき)」「メロディー(玉置浩二)」 そして、島津の甥っ子でシンガーであるTaiyoとコラボし「見上げてごらん夜の星を(坂本九)」をデュエット。

そして、細川たかしの名曲「望郷じょんから」が披露された。オーサカ=モノレールVer.としてアレンジされた「望郷じょんから」は演歌とソウルが見事に融合され、重厚感を増したサウンドに、島津亜矢の迫力ある歌声は圧巻! 会場からは割れんばかりの拍手と大歓声に包まれた。

島津亜矢が、初挑戦となるジャムセッション「Tighten Up」では、中田に促され、パーカッションを担当し、オーサカ=モノレールとのセッションを楽しむ姿も。そして幾度となくテレビ等で披露する度に反響が大きかったアレサの代表曲「Think」が披露されると最高潮の盛り上がりを見せ、本編ラストではアヤ・シマヅ本人が「この曲はどうしても挑んでみたい」と選んだゴスペルの名曲「His Eye Is On The Sparrow」では、オーサカ=モノレールとスペシャルコーラスチーム、そして、アヤ・シマヅの歌声が一体となり、多くの感動の涙と大歓声で幕を閉じた。

今後の“歌怪獣”島津亜矢とアヤ・シマヅの“二刀流歌手としての活躍がますます期待される。

<セットリスト>

1. Rock Steady

2. Introduction

3. Respect※

4. I Say A Little Prayer※

5. Amazing Grace※

6. いつでもふたり※

7. A Natural Woman※

8. Papa’s Got A Brand New Bag

9. Spanish Harlem※

10. Until You Come Back To Me※

11. Chain Of Fools

12. 朝日のあたる家(『SINGER9』収録曲)

13. 誕生 (『SINGER5』収録曲)

14. メロディー (『SINGER5』収録曲)

15. 見上げてごらん夜の星を (『SINGER4』収録曲)

16. 望郷じょんから

17. Tighten Up

18. Think※

19. His Eye Is On The Sparrow

EN SINGALONG

※アヤ・シマヅ『AYA’s Soul Searchin’ -Aretha Franklin-』収録曲

