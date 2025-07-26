DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Ç¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤¬·èÄê
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ë¤Ï26Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1991Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß34ºÐ¤ÎÃ«¸ý¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÆþÃÄ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»383»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÌ»»28¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2022¤â2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ½ªÎ»¸å¤Î2022Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¸å²ù¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë1Éô¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£Ç¯5·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï15»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÃ«¸ý¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¡ÖÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï27Æü¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡ËÂè1Àá¤Ç¥Ø¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1991Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß34ºÐ¤ÎÃ«¸ý¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÆþÃÄ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»383»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÌ»»28¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2022¤â2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ½ªÎ»¸å¤Î2022Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¸å²ù¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë1Éô¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÃ«¸ý¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¡ÖÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï27Æü¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡ËÂè1Àá¤Ç¥Ø¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£