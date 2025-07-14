1300Ëü±ßÄ¶¤¨!? ¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥ì¥È¥í»ÅÍÍ!? ´ÝÌÜ4Åô¥é¥¤¥È¤¬ÎÉ¤¤¡ª ºÇÄã978Ëü±ß¤«¤é¡Ä Ææ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡×¤È¤Ï
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ HURTAN Grand Albaycin¤È¤Ï
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹âµé¼Ö¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¡ÖHURTAN Automoviles¡Ê¥Õ¡¼¥¿¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ì¥º¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë2¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGrand Albaycin¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡Ë¡×¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤²¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍêÀ¤â³ÎÊÝ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡© »Â¿·¥â¥Ç¥ë¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡HURTAN Automoviles¡Ê¥Õ¡¼¥¿¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ì¥º¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥ë¥¿¡¼¥É¤¬1991Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤ÇÀßÎ©¤·¤¿Ï·ÊÞ¤Î¹âµé¼Ö¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¡ÊÆÃ¼ì¼ÖÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Î¥·¥ã¡¼¥·¤ä¥á¥«¥Ë¥«¥ëÉôÊ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆâÁõ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥¿¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¾¢¤Îµ»½Ñ¤È¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²û¸ÅÅª¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸½Âå¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡¢¼Ö¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥¿¥ó¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç°ìÂæ°ìÂæ¤òÀ½ºî¡£¾ðÇ®¤ÈÅÁÅý¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ß¡¢´°Á´¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Grand Albaycin¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤ËMazda MX-5¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÅÍÍ¡Ë¤òÁª¤Ó¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÈ÷¤¨¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°´Ñ¤ÈÆâÁõ¤Ï±ýÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°ìÌÜ¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¶ÊÀþÈþ¤Ï¡¢Ä¹¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿HURTAN BRAND¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¢¤Îµ»¤ò»ý¤Ä¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼HURTAN¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¥«¥¹¥¿¥à¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Çºî¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à²ÄÇ½¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÂæ¤òºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤âÃæ¿È¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤À¤«¤é¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î»ÅÍÍ¡ÖHeritage¡Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡×¤È¡ÖBespoke¡Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡Ë¡×°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡Grand Albaycin¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖHeritage¡Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¡ÖBespoke¡Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡×¤È¡Ö¥¿¥ë¥¬¡×»ÅÍÍ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.5L¡Ê132PS¡Ë¤«2.0L¡Ê184PS¡Ë¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ä¥·¡¼¥ÈÁÇºà¡¦¹¥¤ß¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëGrand Albaycin¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê2¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤Ë¾º²Ú¤·¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òËÂ¤°¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ËÌÚÀ½»Å¾å¤²¤È¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥Ã¥ÉÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ÎÆÈ¼«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëºÌ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Î½À¤é¤«¤Ê»Å¾å¤²¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£ËÜ³×¤«¤é¥¨¥³¥ì¥¶¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡¢¥ß¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸»ÅÍÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBespoke¡Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Áö¤ê¤È¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿Grand Albaycin¡Ö¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Å¾å¤²¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼»Å¾å¤²¤Ê¤É¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÁÇºà¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹µ¤¨¤á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³×¤ä¥¨¥³¥ì¥¶¡¼¤ÎÁÇºàÁª¤Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÄÌµ¤À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î·ê¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Å¾å¤²¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¡£Â¦ÌÌ¤ÎÁõ¾þÅª¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´°Á´¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¤ÈÁÇºà¤Ø¤ÎÆÈ¼«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£
¡¡¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë¸½ÂåÅª¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ìÌÜ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ËÏ¢Â³¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊËÜ¼Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁÇºà¤Ø¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î17¥¤¥ó¥Á¹ç¶â¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Heritage¡Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¥¿¥¤¥×¤Î1.5L¡¿6MT¤¬978Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´889Ëü909±ß¡Ë¤«¤é¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¥¿¥ë¥¬¥¿¥¤¥×2.0L¡¿6EC-AT¤¬1,308Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´1,189Ëü909±ß¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡°ìÊý¡¢Bespoke¡Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¥¿¥¤¥×¤Î1.5L¡¿6MT¤¬1,028Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´934Ëü5,455±ß¡Ë¤«¤é¡¢¥¿¥ë¥¬¥¿¥¤¥×¤Î2.0L¡¿6EC-AT¤¬1,341Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´1,219Ëü909±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëHURTAN¤Î»²Æþ¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤ËÆüËÜ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ä¿®ÍêÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹û¤ì¹þ¤à¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢Â¾¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Grand Albaycin¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£