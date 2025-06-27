¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Æ°²è¡ØÇò½§¿®ºÈ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¡¢Èþ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÇò½§¿®ºÈ»á¤ÈÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ä¼«¿È¤ÎÆü¾ï´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈþ¡×¤ä¡ÖÀ¸¤­Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢Çò½§»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÀ¤¾ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÅÔµÄÁª¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁªµóÀ©ÅÙ¤äµÄ°÷¿ô¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤â¤¦ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Å¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡Ö³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÆÈ¼«¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢Çò½§»á¤Ï¡Öµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¿Í´Ö¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Á´Á³ÊÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢AI¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¸½Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤â²ûµ¿Åª¤À¡£¡ÖAI¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¡ÖYouTube¤À¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ç½é¤á¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤¬¹¥¤­¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

Èþ°Õ¼±¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ï½ê¤Çºã¤¨¤ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¡£¡ÖÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¼÷»Ê¤â¾®È©¤Ê¤é¾®È©¤À¤±¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦°ì²óÍê¤ß¤¿¤¤¤±¤Éº£¤Î¼÷»Ê²°¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î°û¿©¶ÈÂÖ¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤ä¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤òÅ°ÄìÅª¤ËÌ£¤ï¤¦¡×Èþ³Ø¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¡Ö¤ªÃã¤ÎÆ»¶ñ¤Ï¡È¹¥¤­·ù¤¤¡É¤À¤±¤ÇÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÃã¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éËè²ó°ã¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤ªÃã¡×¤È½¾Íè¤ÎÎ®ÇÉ¼çµÁ¤È¤â°ìÀþ¤ò²è¤·¤Ä¤Ä¡¢¹üÆ¡¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¸½ÂåÃã²ñÊ¸²½¤Ø¤Î¶ì¸À¤â¡£¡ÖÆ»¶ñ¤ÏÏÍ¤Ó¤¬¹¥¤­¡£Ç¯¤Ë1²ó½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£

ÆüËÜ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¥Ý¥ó¤¬É¬Í×¡×¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¤Î²á·ã¤Ê»ýÏÀ¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢Îã¤¨¤ÐÅ·ÊÑÃÏ°Û¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤Ç¤âµ¯¤­¤Ê¤¤¸Â¤êÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È³åÇË¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¡¢Çò½§»á¤Ï¡ÖÆü¤¬Êë¤ì¤¿¤é°û¤à¡¢Êë¤ì¤¿¤é¿²¤ë¡£¤¤¤Þ¤ÏÅìµþ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¸¥¸¥¤¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÉÕ¤­¹ç¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¼þ´ü¤ò¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤­Êý¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖËþÂ­¤¤¤¯¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¿ÊÊâ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¸ì¤ë½é¤Î¿ÍÁ°¥È¡¼¥¯¡¢»Ö¤é¤·¤¢ÀèÀ¸¤ÎÁÇ´é
23:30

¤ªÃã¤ÎÀ¤³¦¤È¡ÈÆ»¶ñÆ»³Ú¡É¤ÎËÜ¼Á¤Èµõ¾þ
53:20

¥ä¥¯¥¶±Ç²è°¦¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Âç¿Í¤ÎÌû¤·¤ß

´ØÏ¢µ­»ö

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤ê¡ÈÉáÄÌ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¿Í¡É¤Î´é¤ÎÊý¤¬Âº¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤ê¡ÈÉáÄÌ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¿Í¡É¤Î´é¤ÎÊý¤¬Âº¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×

 Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖAI¤ÎÅý·×Åª³Ø½¬¤È¿Í´Ö¤Î·Ð¸³ÅªÊÐ¤ê――¡È¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­¡×

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖAI¤ÎÅý·×Åª³Ø½¬¤È¿Í´Ö¤Î·Ð¸³ÅªÊÐ¤ê――¡È¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­¡×

 Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡×―¡È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¤ÎÁÊ¤¨¤â

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡×―¡È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¤ÎÁÊ¤¨¤â
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 10.40Ëü¿Í 6981 ËÜ¤ÎÆ°²è
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ­¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤­Êý¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À­¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ­¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube