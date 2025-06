宇都宮ブレックスがBCLアジア初優勝…比江島タイム発動30得点、“世界大会”の出場権獲得

6月14日、バスケットボールのアジアNo.1クラブチームを決める「FIBAバスケットオールチャンピオンズリーグアジア2025(BCLアジア)」の決勝がアラブ首長国連邦のコカ・コーラ・アリーナで開催され、Bリーグ代表の宇都宮ブレックス(日本)は94-93で前回王者のアル・リヤディ・ベイルート・クラブ(レバノン)を下し初優勝。Bリーグに続き、アジアでも頂点に立った。

宇都宮は第1クォーターに一時13点差をつけられる劣勢の立ち上がりだったが、同残り2分から比江島慎の3連続アシストで反撃の口火を切ると、比江島自身も3ポイントを決めて3点ビハインドの26-29で最初の10分を終了。シュートタッチが冴えわたる比江島は、続く第2クォーターでも逆転弾を含む12得点と勢いが止まらず。日本人エースの活躍により、宇都宮が4点リードの50-46で折り返した。

ハーフタイム明けの第3クォーターは、チーム初得点を挙げた比江島のみならず、今大会を通して存在感を示しているD.J・ニュービルと、短期契約で加入したフィン・ディレイニーの加点もあってリードを死守。1点差で突入した第4クォーターは一進一退の攻防となり、残り2分で逆転を許す展開に。それでも2点ビハインドのタイムアウト明け残り33秒にニュービルが逆転3ポイントを成功。最後は相手の攻撃をしのぎ、1点差で激戦を制した。

チーム全体で3ポイント成功率43.6パーセントを記録した宇都宮の個人スタッツでは、比江島が6本の3ポイント成功を含む30得点9リバウンド5アシスト、ニュービルが5本の3ポイント成功を含む21得点5アシストと、大一番でダブルエースが躍動。今大会限定で加入したディレイニーも19得点7リバウンド、アイザック・フォトゥも12得点で優勝に貢献した。

なお、Bリーグ勢がアジアの頂点に立ったのは、前身大会の2019年にアルバルク東京が優勝して以来6年ぶりの快挙。今大会の結果、宇都宮は今年9月にシンガポールで開催予定の「FIBAインターコンチネンタルカップ」への出場権も獲得した。

■試合結果



宇都宮ブレックス 94-93 アル・リヤディ



UBX|26|24|21|23|=94



RIY|29|17|24|23|=93

9 THREES IN THE FIRST HALF 🔥#BCLAsia pic.twitter.com/Ex4mQqIzQz

- Basketball Champions League Asia (@BCL_Asia) June 13, 2025