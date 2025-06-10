99Ëü±ß¤Ç¡Ö4¿ÍŽ£¾è¤ê¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¡Ö¡õ#8221;°ìÈÖ°Â¤¤¡õ#8221;¾èÍÑ¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¹âµé´¶¡õ½Â¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·Ž¢¤á¤Á¤ã¹ë²ÚÆâÁõŽ£¤Î¡Ö¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡×¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¡ª ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡È¾¼ÏÂ´¶¡ÉÉº¤¦¡Ö¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹¡×¤Î½ãÀµ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ï¡©
±ýÇ¯¤Î¹âµé¼ÖÉ÷¤ËÂçÊÑ¿È¡ª
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡¢¤½¤·¤Æ»ñ¸»¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¦Àß·×¤ò¼´¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2017Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï99Ëü2200±ß¤«¤é¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã½Â¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥ì¥È¥íÉ÷¡É¤Ê¡ÖºÇ¿·¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¹âµé¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ±¤¯¥á¥Ã¥Áõ¾þ¤¬¼ÖÂÎ¤Î¹ë²Ú¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥á¥Ã¥¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥á¥Ã¥¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃ±¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Áý¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥»¥Ã¥È¤¬4Ëü5540±ß¡ÊÉ¸½à¼èÉÕ¹©ÄÂ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬1Ëü670±ß¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¥Ã¥ÉÄ´¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ÖÆâ¤Ë²¹¤â¤ê¤È¹âµé´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¥¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î3ÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÌÜÄ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â²Á³Ê¤Ï5Ëü1150±ß¤È¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë½ÀÆðÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤Ï¡¢¸½Âå¤Îµ¡Ç½À¤ä²÷Å¬¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤äÌÚÌÜÄ´¤ÎÆâÁõ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£