【WWDC 2025:基調講演】 6月10日2時~ 配信開始

Appleは、開発者向けイベント「WWDC 2025」にて、iPhone向けの新OS「iOS 26」を発表した。

今回の「iOS」からナンバリングが変更され、現在の「iOS 18」からリリース年に合わせて「iOS 26」へとジャンプアップ。さらにAppleの新しいデザイン言語「Liquid Glass」が採用され、UIやアプリアイコンが半透明のガラスのような見た目となり、同社は「iOS 7」以来の大きな変化としている。

【WWDC 2025 - June 9 | Apple】

