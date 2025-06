お祭り気分が味わえる！伏見稲荷屋台村

京都・伏見稲荷の玄関口、京阪「伏見稲荷駅」前に、多彩な食文化を詰め込んだ新スポット「伏見稲荷屋台村(ふしみいなりやたいむら)」が、2025年6月にグランドオープンしました。

伏見稲荷屋台村

【グランドオープン】

日時:2025年6月吉日

【施設概要】

名称 :伏見稲荷屋台村(ふしみいなりやたいむら)

所在地:京阪本線「伏見稲荷駅」前

営業 :年中無休

この施設は、日本を代表する人気屋台が集結した屋台村スタイルで、観光客はもちろん、地域住民にも日常的に親しまれる新たな賑わいの場です。

【伏見稲荷屋台村の特徴】

・駅前徒歩0分!観光の合間にも立ち寄りやすい好立地

・屋台全11店舗、様々な料理、スイーツを楽しめます

・日本酒1杯100円提供でお出迎え

・屋台で提供する料理は、「神戸牛」「天ぷら」「生湯葉チーズ」「海鮮串」

「寿司」「たこ焼き」「焼き鳥」「餃子」「海鮮焼」「いちご大福」

「スイーツ各種」などです

・2階テラスでは食事を楽しめると同時に電車撮影ポイントとなっています

「食を通じたお祭り屋台体験」を発信する拠点として、多様な世代・国籍の方々に楽しめる空間となっています。

