ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・イベント2025」が、2025年9月4日(木)から順次スタート!

昼も夜も圧倒的なスケールで日本のハロウィーンを盛り上げるスペシャルイベント。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」や新アトラクション、人気キャラクターとのコラボなど、昼夜で異なる超刺激体験がパーク全体に広がります。

子どもから大人まで誰もが楽しめる“超絶叫”と“超熱狂”の秋イベント、その全貌を徹底紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ

開催期間:2025年9月4日(木)から順次開始

主な開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク全域

イベント名開催場所開催期間・時間特徴・概要ストリート・ゾンビパーク・ワイド(一部エリア除く)9/5(金)〜11/3(月)18:00〜パーククローズ超狂暴化した大量ゾンビがパーク中に出現し、ゲストを襲う夜限定のホラー演出。ゾンビ・デ・ダンスパーク・ワイド(一部エリア除く)9/5(金)〜11/3(月)18:00〜パーククローズゾンビもゲストも踊り狂う伝説のショー。新アーティストとのコラボも実施。ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティグラマシーパーク日によって異なるNEWハミクマパーティー開幕!ファクトリー・オブ・フィアー〜絶望のゾンビ・ツアー〜ステージ229/5(金)〜11/3(月)10:00〜パーククローズ密室型ホラーメイズ。ゾンビ製造工場から逃げ出す極限脱出アトラクション。KATE PRESENTS18番地の魔女ステージ189/5(金)〜11/3(月)9:00〜パーククローズ※開始時間は日によって異なるメイクブランドKATE初コラボの“感情解放”体験。4人の魔女の館で新たな自分と出会える。バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズルイズ N.Y. ピザパーラー裏9/5(金)〜11/3(月)18:00〜パーククローズ※ラスト1時間は英語版歴代ヒーローと最凶クリーチャーが激突するライブ・ホラーアトラクション。チェンソーマン・ザ・カオス 4-Dシネマ4-Dシアター9/5(金)〜11/3(月)パークオープン〜パーククローズアニメ『チェンソーマン』コラボの4D体感アトラクション。予測不能のバトルに没入。チェンソーマン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドハリウッド・ドリーム・ザ・ライド9/5(金)〜11/3(月)パークオープン〜パーククローズ主題歌「KICK BACK」とともに体感するスリリングなコースター。前向き/後ろ向き両バージョン。ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティグラマシーパーク9/4(木)〜11/3(月)日によって異なるDJゲンガーやピカチュウとゴーストタイプのポケモンが登場する新ダンスバトルショー。ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・ロック・トゥギャザー!〜ユニバーサル・ワンダーランド9/4(木)〜11/3(月)日によって異なる限定コスチュームの仲間たちと一緒に楽しむロックテーマのダンス&ふれあい。ミニオン・モンスターズ・グリーティングハリウッド・エリア/ミニオン・パーク前9/4(木)〜11/3(月)日によって異なる仮装ミニオンたちとふれあい&写真撮影ができるファミリーイベント。トリック・オア・トリートパーク・ワイド(一部エリア除く)9/4(木)〜11/3(月)パークオープン〜17:00クルーに声をかけてキャンディをゲットできる恒例イベント。子どもも大人もOK。ジュラシック・パーク・ザ・ライド〜イン・ザ・ダーク〜ジュラシック・パーク・ザ・ライド9/5(金)〜11/3(月)18:00〜パーククローズ※開始時間は日によって異なる暗闇の恐竜エリアを進む夜限定のボートツアーが初登場。デス・イーター〜ホグズミードの危機〜ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター9/5(金)〜11/3(月)18:00〜パーククローズデス・イーター降臨。村全体を包む闇マッピングがパワーアップ。ホグワーツ・キャッスルウォークウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター9/1(月)〜2026/1/4(日)10:00〜18:00特別ルートでホグワーツ城内を細部まで歩いて巡れる映画ファン必見のイベント。

夜の部「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

開催期間:2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

ストリート・ゾンビ

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:18:00〜パーククローズ

パーク中のストリートで、大量の“超狂暴化”したゾンビがゲストに襲い掛かる夜限定イベント。

ありえないほどの獰猛さを誇るゾンビの群れと、絶望感あふれる逃走体験。

パークのいたる所で絶叫とスリルを味わえます。

ゾンビ・デ・ダンス

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:18:00〜パーククローズ

ゲストもゾンビも一緒になって踊り狂う伝説的ナイトショー。

2025年は新アーティストとのコラボも決定し、熱狂的な音楽とパフォーマンスでハロウィーンの夜を盛り上げます☆

(詳細は後日発表)

ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ(新登場)

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:日によって異なる

あの熱狂の宴に体ごと浸る! NEW ハミクマ・パーティ、開幕!

「我々のアツい雄姿に…心ゆくまで酔いしれるの death!!」

ハミクマたちと心通わす唯一無二の異空間、あの熱狂パーティが、超ド派手に進化します。

(※詳細後日発表)

ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜(新登場)

開催場所:ステージ22

開催時間:10:00〜パーククローズ

密室型ホラーメイズが初登場。

ゾンビ製造工場を舞台に、グロテスクなゾンビが次々とゲストを襲い、極限の恐怖からの脱出を目指します。

サバイバル本能が試される、逃げ場のない絶望的体験を味わえます。

KATE PRESENTS 18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜(新登場)

開催場所:ステージ18

開催時間:9:00〜パーククローズ(※開始時間は日によって異なる)

メイクアップブランド「KATE」とUSJが初共創。

鏡だらけの館で、4人の魔女が司る感情の試練に挑戦する“感情解放”型の新感覚アトラクション。

秘薬を手に入れ、まだ知らない自分の一面と出会える特別な体験です。

メイン通りから外れた場所にひっそりとたたずむ“鏡だらけの館”は、喜怒哀楽それぞれの感情を司る “4 人の魔女” が棲まう館。

足を踏み入れたゲストは、魔女の使いによって、 4 名の魔女が潜む鏡の部屋へ案内されます。

魔女たちから、喜怒哀楽4 つの感情に関する“感情の試練”を課せられたゲストが、さまざまな感情あふれる表情を見せると、“感情の秘薬”が授けられ、自分に秘められた感情と、その解放の仕方が明らかになります。

魔女の導きにより秘めた感情を呼び覚まし、まだ見たことのない自分に出会い、全てを忘れて本能のままに『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”体験に飛び込んでください。

バイオハザード ・ナイト・オブ・ヒーローズ

開催場所:ルイズ N.Y. ピザパーラー裏

開催時間:18:00〜パーククローズ(※ラスト1時間は英語版)

内容:大人気ゲーム『バイオハザード 』の世界を360度リアルに再現したライブ・ホラーアトラクション。

歴代ヒーローとともに最凶クリーチャーと闘い、極限のスリルとアクションを体験できます。

2025年は日本語・英語の2言語で楽しめます。

チェンソーマン・ザ・カオス 4-D

開催場所:シネマ4-Dシアター

開催時間:パークオープン〜パーククローズ

内容:アニメ『チェンソーマン』とのコラボ4Dアトラクション。

デンジ、アキ、パワー、コベニたちとともに、「ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔」率いるゾンビ軍団と激闘。

オリジナルストーリーで、予測不能のバトルと4Dならではの体感演出が魅力です。

チェンソーマン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK:日本刀VSチェンソーver.〜

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

開催時間:パークオープン〜パーククローズ

内容:アニメ『チェンソーマン』とスリル満点ライドのスペシャルコラボ。

主題歌「KICK BACK」と共にチェンソーマンとサムライソードの緊迫バトルを疾走感いっぱいに体験できます。

チェンソーマン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK〜(後ろ向きコースター)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜

開催時間:パークオープン〜パーククローズ

内容:オープニングテーマ「KICK BACK」搭載、人気ライドの後ろ向き絶叫バージョン。

チェンソーマンの世界観に没入しながら絶叫体験を楽しめます。

昼の部「ハハハ!ハロウィーン・パーティ」

開催期間:2025年9月4日(木)〜11月3日(月)

主な会場:パーク全域・グラマシーパークなど

ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ(新登場)

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:日によって異なる

DJゲンガーやDJピカチュウ、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマたちと繰り広げる、音楽とダンスの新感覚パーティが登場!

DECO*27プロデュースのロック&ダンスミュージックに合わせて、ゴーストタイプのポケモンたちとゲストが一体となってダンスバトルを繰り広げます。

バトルの結果次第でエンディングが変わる、誰もが盛り上がれる新感覚イベントです。

ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー!〜

開催場所:ユニバーサル・ワンダーランド

開催時間:日によって異なる

ハロウィーン限定コスチュームをまとった仲間たちが各エリアに登場し、ロックテーマのダンスショーを開催。

小さなお子さまも最前列のプレイエリアで安心して参加できます。

ミニオン・モンスターズ・グリーティング

開催場所:ハリウッド・エリア/ミニオン・パーク前

開催時間:日によって異なる

本気の仮装をしたミニオンたちが大集合。

ここでしか出会えないミニオンたちとのふれあいを楽しみながら、笑顔あふれる写真撮影が楽しめます。

パーク中で「トリック・オア・トリート」

開催場所:パーク・ワイド(スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く)

開催時間:パークオープン〜17:00

内容:パーク内のクルーに「トリック・オア・トリート!」と声をかけると、かわいいキャンディがもらえる恒例イベント。

子どもも大人も参加OK。ハロウィーン気分をより盛り上げてくれます。

スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング(新登場)

開催場所:シネマ4-Dシアター付近

開催時間:日によって異なる

内容:毎年ホラー映画の“悪魔”として登場する「スマイリー」がストリートにリアル出現!

アトラクションを飛び出した新たな恐怖体験として、映画ファンにも注目のグリーティングです。

チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜

開催場所:ステージ18

開催時間:10:00〜パーククローズ

内容:R-15指定の“狂気のカーニバル”ホラーメイズ。

専用グラスを装着し、歪んだ色彩と感覚の中でチャッキーの恐怖を体感します。

残虐レベル限界突破の異次元恐怖体験!

死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト

開催場所:フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

開催時間:9:00〜18:00

あなた自身のカメラで「ハミクマ」または「ハミクマソウル」と一緒に写真撮影ができる特別フォトイベント。

ここでしか手に入らない“仲間の証”を残せます。

パーク限定スペシャルイベント&チケット

ジュラシック・パーク・ザ・ライド 〜イン・ザ・ダーク〜(新登場)

開催場所:ジュラシック・パーク・ザ・ライド

開催期間:2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

開催時間:18:00〜パーククローズ(開始時間は日によって異なる)

夜の恐竜エリアを舞台にした暗闇の恐怖ボートツアーが初登場。

脱走した恐竜たちが暴れ、五感を研ぎ澄ませる極限状態で味わう“真のスリル”に絶叫必至!

デス・イーター 〜ホグズミードの危機 〜(パワーアップ開催)

開催場所:ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

開催期間:2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

開催時間:18:00〜パーククローズ

ヴォルデモートに忠誠を誓う「デス・イーター 」が降臨。

ホグワーツ 城にディメンターやアクロマンチュラの闇マッピングも加わり、村全体が闇に包まれます。

ホグワーツ ・キャッスルウォーク

開催場所:ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

開催期間:2025年9月1日(月)〜2026年1月4日(日)

開催時間:10:00〜18:00

特別ルートで映画の世界そのままのホグワーツ 城内をじっくり鑑賞。

普段見られない場所も歩いて回れるファン必見のイベントです。

有料チケット・パス情報

各種スペシャル鑑賞エリア入場券

販売価格:2,100円〜(入場日によって異なる)

販売期間:2025年6月4日(水)15:00〜

販売場所:公式WEBサイト

対象イベント:「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ特別鑑賞エリア」「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア」など

内容:ステージ前の特等席でショーやパレードを間近で鑑賞可能な専用パス。目の前で推しキャラを楽しめるファン必携チケットです。

ユニバーサル・エクスプレス・パス(ハロウィーン限定セット)

販売価格:6,800円〜(入場日によって異なる)

販売期間:2025年6月4日(水)15:00〜

販売場所:公式WEBサイト、JTB、ローソンチケット

内容:人気アトラクションの待ち時間を大幅短縮できる限定エクスプレス・パス。

「バイオハザード ・ナイト・オブ・ヒーローズ」「チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス」「ファクトリー・オブ・フィアー」「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー 」などをセットで体験可能です。

R.I.P.ツアー(ホラーナイトVIPガイドツアー)

販売価格:35,300円〜(1名・入場日によって異なる)

販売期間:2025年6月4日(水)15:00〜

販売場所:公式WEBサイト

内容:専任ガイド付きでホラーイベントをとことん満喫できるVIPツアー。

今年は「スペシャル・ゾンビ・グリーティング」や限定ハミクマグッズ、人気ショーの特別鑑賞席など特典も豊富です。

この秋もユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの“超絶叫”と“超熱狂”が体験できる「ハロウィーン・イベント2025」を開催!

昼夜で異なる世界観と、初登場の限定イベント・人気キャラとのコラボレーション・圧倒的スケールのホラー体験など、世代を問わず日本のハロウィーンをリードする秋の祭典です。

2025年秋の思い出づくりに、ぜひ訪れてみてください☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』の紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5052202

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

© DECO*27 © OTOIRO

©CAPCOM

©藤本タツキ/集英社・MAPPA

©2022 米津玄師/REISSUE RECORDS

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

