フライ パン のコーティングや ファストフード の包装紙に使われるペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物( PFAS )は、分解されにくく長期にわたり環境中に残留するため、「永遠の 化学物質 」と呼ばれて環境や健康への影響が問題視されています。新たな研究では、 アメリカ で販売されている一般的な ビール から、環境保護庁(EPA)が定めた基準値を超える PFAS が検出されたと報告されました。Hold My Beer: The Linkage between Municipal Water and Brewing Location on PFAS in Popular Beverages | Environmental Science & Technology

PFAS はアルキル鎖に複数のフッ素原子が結合した有機フッ素化合物の総称であり、合計で約1万2000種類ものタイプがあると推定されています。はっ水・はつ油性や熱への耐性が高い PFAS は、フライ パン のコーティング・消化剤・食品の包装紙・電子機器などに広く利用されています。しかし、これまでの研究によって PFAS は長期間にわたって環境に残留することが知られており、近年はその有害性に注目が集まっています。 PFAS が及ぼす健康への悪影響についてはよくわかっていない点が多いものの、特にペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の2種類は、がんや先天性欠損症のリスク増加といった問題に関連しているとのこと。2023年の研究では、軍人や 消防士 の精巣がんリスクと消化剤の泡に含まれる PFAS が関連していることが報告されています。「永遠の 化学物質 」こと PFAS と軍人に多い精巣がんとの関連が明らかに - GIGAZINE PFAS による汚染は アメリカ を含む世界中に広まっており、地表の水や地下水だけでなく、地方自治体が供給する水道水からも PFAS が検出されています。そこで、 アメリカ の非営利団体であるResearch Triangle Instituteの研究チームは、製造に水道水を利用する「 ビール 」にも PFAS が含まれているのではないかと考えました。研究リーダーのジェニファー・ホポニック・レドモン氏は、「私自身、たまに ビール を飲むことがあるので、水道中の PFAS が ビール に浸透しているのではないかと疑問に思いました」と述べています。研究チームは2021年に、 アメリカ 南東部のノースカロライナ州にある酒屋で、23種類の ビール をそれぞれ5缶以上購入し、 ビール の中に PFAS が混入しているのかどうか、混入している場合はどの程度の量が含まれているのかを調査しました。購入した ビール の内訳は、ノースカロライナ州の醸造所で作られた ビール が10種類、ミシガン州・コロラド州・ カリフォルニア 州の ビール が2種類ずつ、マサチューセッツ州・ペンシルベニア州・ウィスコンシン州・ミズーリ州の ビール が1種類ずつ。残りは アメリカ 国外の ビール で、オランダの ビール が1種類、メキシコの ビール が2種類でした。分析の結果、テストされたほぼすべての缶から、少なくとも1種類の PFAS が検出されました。特に、ノースカロライナ州のケープフィア川上流域にある醸造所で作られた2種類の ビール と、ミシガン州の醸造所で作られた1種類の ビール は、EPAが定めた上限を超える量のPFOAが含まれていました。また、ケープフィア川下流域にある醸造所で作られた1種類の ビール は、EPAが定めたPFOS濃度の上限を超えていたと報告されています。以下の図は、今回テストが行われた ビール の醸造所の位置を示したもの。Aには アメリカ およびメキシコにある醸造所の位置が、Bにはオランダの醸造所の位置が示されています。Cは特に ビール の種類が多かったノースカロライナ州の醸造所を示したもので、同じノースカロライナ州産の ビール であっても、水色で示されたケープフィア川流域の醸造所で作られたものもあれば、異なる地域の醸造所で作られたものもあることがわかります。以下は公共の水道水に含まれる PFAS 濃度を州ごと(Aが カリフォルニア 州、Bがミシガン州、Cがノースカロライナ州)に示し、 ビール 醸造所の位置を丸い円で表したものです。Dは各州の アメリカ における位置を示しています。研究チームは、地方自治体の飲料水中に含まれる PFAS 濃度と、地元で醸造された ビール の PFAS 濃度に強い相関関係があったと報告しています。研究チームは、「EPAが飲料水中の PFAS を検出するために開発したメソッド533を適応し、 アメリカ の小売店で販売されている ビール 中の PFAS を分析した結果、 ビール 中の PFAS は醸造に使われる都市飲料水中の PFAS の種類や濃度と相関していることがわかりました」「ノースカロライナ州の ビール 、特にケープフィア川流域の ビール は、一般的にミシガン州や カリフォルニア 州の ビール よりも多くの種類の PFAS が検出されました。これは、ノースカロライナ州の PFAS 供給源の多様性を反映しています」と述べています。 アメリカ 産の ビール で高い PFAS 汚染が見つかった一方で、オランダやメキシコ産の ビール では PFAS が検出される可能性が低かったことも報告されています。これは、オランダやメキシコが アメリカ で見られるほどの PFAS 汚染に直面していない可能性を示唆しています。研究チームは論文で、「私たちの 調査結果 は、飲料水中の PFAS と ビール との間に、強い関連性があることを示しています。地域の飲料水中の PFAS 濃度が高い地域で醸造された ビール は、 ビール 中の PFAS 濃度も高く、飲料水が ビール の PFAS 汚染の主要な経路であることを示しています」と結論付けました。