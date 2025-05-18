¼Ì¿¿¹çÀ®µ»½Ñ¤Î¡ÖHDR¡×¤È±ÇÁüµÏ¿¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨µ»½Ñ¤Î¡ÖHDR¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬°ã¤¦
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖHDR¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤ä²èÁüÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ë¤â¡ÖHDR¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¡ÖHDR¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º®Íð¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
What is HDR, anyway?
https://www.lux.camera/what-is-hdr/
¡ÖHDR¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¹çÀ®µ»½Ñ¤Î¡ØHDR¡Ù¡×¤È¡Ö±ÇÁüµÏ¿¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨µ»½Ñ¤Î¡ØHDR¡Ù¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î°ÕÌ£¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤È²¿¤«¤Î±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Å¤¤¾ì½ê¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ°Åº¹¤Î·ã¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤ò»ëÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥á¥é¤ÏÌÀ°Åº¹¤Î·ã¤·¤¤¾ì½ê¤ÎµÏ¿¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤¬ÇòÈô¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¤«¡Ö°Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿iPhone¡×¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¾ÃÅô¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ÏÌÀ°Åº¹¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤òÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅÀÅô¤·¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤òºÇÂç¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´ù¤ÎÅ·ÈÄ¤è¤ê¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉôÊ¬¤¬ÇòÈô¤Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉôÊ¬¤òÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï´ù¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ëÌÀ¤ë¤µ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÌÀ°Åº¹¤Î·ã¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤âÇòÈô¤Ó¤ä¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬Èæ³ÓÅª¸þ¾å¤·¤¿¸½Âå¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤â¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤ÊÌÀ°Åº¹¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤òÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¡Ö°Å¤¤¾ì½ê¤òÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤ò¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤â°Å¤¤¾ì½ê¤âÁ¯ÌÀ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¹çÀ®µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹çÀ®µ»½Ñ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸(HDR)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®µ»½Ñ¤ÎHDR¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É÷·Ê²è¤Ê¤É¤òHDR¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯°õ¾ÝÅª¤ÊHDR(¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸)¼Ì¿¿¤¤¤í¤¤¤í - GIGAZINE
HDR¹çÀ®¤¬Î®¹Ô¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤ÏÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖiPhone 4¡×¤ËHDR¹çÀ®¼Ì¿¿»£±Æµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËHDR¹çÀ®¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏiPhone¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ËÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿··¿¤Î¡ÖiPhone 4¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÀÇ½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å - GIGAZINE
°Ê²¼¤Ï¡¢iPhone 8¤Ç»£±Æ¤·¤¿HDR¹çÀ®¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤±À¤òÇòÈô¤Ó¤»¤ºµÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÚ¤Î±¢¤Î°Å¤¤ÉôÊ¬¤âÁ¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±ÇÁüµÏ¿¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨µ»½Ñ¤Î¡ÖHDR¡×
¡ÖHDRÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡ÖHDRÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤è¤ê¤âÉ½¼¨²ÄÇ½¤Êµ±ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£É½¼¨²ÄÇ½¤Êµ±ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¹âµ±ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÈùÌ¯¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Îº¹¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎHDR¤â¡Ö¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖHDRÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡ÖHDRÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÆ°²è¤è¤ê¤âµÏ¿²ÄÇ½¤Êµ±ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿HDRÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£HDRÆ°²è¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¹â²Á¤Êµ¡ºà¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖGalaxy S10¡×¤ä2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖiPhone 12¡×¤ÇHDRÆ°²è¤ÎµÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤âHDRÆ°²è»£±Æµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖPlayStation 4 Pro¡×¤ÇHDR¤Ç¤Î±ÇÁü½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£PlayStation 5°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âHDR½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¤¬4K¡õHDRÂÐ±þ¡ÖPS4 Pro¡×¤È¥¹¥ê¥à²½¤·¤¿¿··¿¡ÖPS4¡×¤òÈ¯É½¡¢²Á³Ê¤äÈ¯ÇäÆü¤âÌÀ¤é¤«¤Ë - GIGAZINE
HDR¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢HDRÂÐ±þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òHDRÈóÂÐ±þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¿§¤¬¤¯¤¹¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÖSlack¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òHDRÂÐ±þ¤ÎÌÀ¤ë¤¤²èÁü¤Ë¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥¯¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤âHDRÈóÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏHDR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ¾ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸(SDR)¤ÇºîÀ®¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Slack¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤òHDRÂÐ±þ¤Ë¤·¤ÆÄ¶ÌÜÎ©¤¿¤»¤ëÊýË¡ - GIGAZINE