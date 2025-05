ソニーは、Androidスマートフォン「Xperia 1 VII」を発表した。キャリアモデルとSIMフリーモデルが用意され、発売は6月上旬を予定している。

SIMフリーモデルの市場推定価格は、12GB/256GBモデルが約20万5000円前後、12GB/512GBモデルが約21万9000円前後、16GB/512GBモデルが約23万5000円前後。予約は5月20日から受け付ける。キャリアモデルとSIMフリーモデルともに、カラーバリエーションは、ストレートブラック、モスグリーン、オーキッドパープルの3色をラインアップする。

チップセットにはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite」を採用し、ベイパーチャンバーによる放熱設計も引き続き採用。また、4回のOSアップデートと6年間のセキュリティアップデートも提供される。

デザインは「Xperia 1 VI」を踏襲しつつ、超広角センサーの大型化に伴いカメラバンプはすり鉢状から垂直型へ変更された。さらに、物理カメラボタン、3.5mmオーディオジャック、最大2TB対応のmicroSDカードスロットも引き続き搭載する。

進化したカメラ機能:大型センサーの超広角カメラとAI

「Xperia 1 VII」では、超広角レンズのセンサーが大幅に進化。従来の約2.1倍となる1/1.56インチ、4800万画素のセンサーを搭載した。

新しいセンサーとコンピュテーショナル重ね合わせ技術により、フルサイズ機並みの高感度性能を実現。暗所でも広い画角で鮮明かつ高解像な撮影が可能になったとうたう。

レンズ構成は、進化した16mm超広角、積層型センサー搭載の24mm広角、そして85~170mmの望遠を引き続き採用。その他のカメラ機能も強化され、ウルトラHDRによりより豊かなダイナミックレンジでの記録が可能となっている。

ポートレートのボケモードもHDR撮影に対応し、レンジの広い表現が可能となった。さらに、テレマクロに加え、超広角レンズでも最短5cmまでの近接撮影ができ、撮影の幅も大きく広がっている。

カメラ機能は、人生の一度きりの瞬間を目で楽しみながら、美しい映像として残したいというニーズに応えるべく、新たなAI機能を搭載。

ひとつは「AIカメラワーク」。強力な手ブレ補正に加え、AIが被写体をトラッキングし、常にフレーミングの中心に捉え続ける。被写体にカメラを向けるだけで自動調整し、ジンバルや高度な撮影技術が不要となる。画面上の被写体をタップすれば、姿勢推定や顔認識を活用して追従。超広角と広角レンズに対応し、高画素センサーを活かしてクロッピングしながらフレーミングを調整する。

もうひとつは「オートフレーミング」。AIトラッキング技術を用いて、前景全体の映像と被写体をクローズアップした映像を同時記録できる。撮影映像は4K解像度、クローズアップ映像はFHDで鮮明に残せる。画角の切り出しやクローズアップ映像のサイズ調整も距離に合わせて自動で行われ、一台で二台分のカメラワークが可能になる。

これらのAI機能は、姿勢推定や顔・瞳認識技術を基盤とし、クリエイター向けの高度な映像表現を一般ユーザーでも日常使いできる形で実現している。

ウォークマンの技術を取り入れたオーディオ強化

オーディオ面も大幅に進化。ウォークマンで実績のある高音質のはんだや抵抗などの部品を採用し、有線接続時の音質が飛躍的に向上。音作りの方向性こそ異なるものの、クオリティはウォークマンと同等レベルに達したという。これにより、ボーカルのクリアさや音の広がりが一層際立つ。

さらに、有線だけでなくスピーカー性能も向上。高音域と低音域の音響がさらに広がり、Xperia史上最高の音質を実現した。Bluetoothの送信パワーも従来の2倍に強化され、人混みの中でも安定したリスニング環境を提供する。

背面にも搭載された照度センサー

ディスプレイは、BRAVIAの画質をAIで再現する技術を引き続き搭載しつつ、輝度を20%向上。明るい屋外でも視認性が改善された。

さらに、照度センサーを前面だけでなく背面にも搭載。逆光などの認識が難しい環境でも正確に周囲の光を感知し、画面の明るさや色味を自動で最適化。特に強い光環境でも色抜けを防ぎ、リビングで観るような自然な色合いと高画質を実現する。

専用機技術とAIの融合:Xperia Intelligence

Xperia 1 VIIは、これまでのソニーのカメラ「α」やテレビ「BRAVIA」に加え、新たにウォークマンの技術も取り込み、Xperia向けに最適化されたAI技術「Xperia Intelligence」と融合。

「撮る・見る・聴く」という体験をリアルタイムに拡張し、感動をもたらす機能として、製品の性能と品質をさらに高めている。

そのほか、グーグルのGeminiや「かこって検索」なども対応する。

主なスペック 項目 内容 大きさ 162×74×8.2mm 重さ 197g チップセット Snapdragon 8 Elite メモリー/ストレージ 12/256GB、12/512GB、16/512GB 外部ストレージ microSDXC(最大2TB) ディスプレイ 6.5インチ 19.5:9 FHD+ HDR OLED 120Hzリフレッシュレート メインカメラ 16mm: 4800万画素、1/1.56インチ、Exmor RS for mobile sensor、F2.024mm: 4800万画素、1/1.35インチ、Exmor T for mobile sensor、F1.985-170mm: 1200万画素、1/3.5インチ、Exmor RS for mobile sensor、F2.3(85mm)-F3.5(170mm) フロントカメラ 24mm: 1200万画素、1/2.9インチ Exmor RSfor mobile sensor F2.0 バッテリー 5000mAh、Qiワイヤレス充電 防水防塵 IPX5/X8相当の防水、IP6X相当の防塵 その他 Corning Gorilla Glass Victus 2(前面)、Corning Gorilla Glass Victus(背面)、ベイパーチャンバー