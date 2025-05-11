[5.11 オランダ・エールディビジ第32節](スタディオン・フェイエノールト)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

DF 33 ダビド・ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 14 イゴール・パイシャオン

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 11 Q. Hartman

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 48 D. Giersthove

MF 6 R. Zerrouki

MF 10 C. Stengs

MF 28 O. Targhalline

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

FW 57 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[PSV]

先発

GK 1 ワルテル・ベニテス

DF 6 R. Flamingo

DF 17 Mauro Júnior

DF 18 オリヴィエ ボスカリ

DF 37 R. Ledezma

MF 7 マリク・ティルマン

MF 20 フース・ティル

MF 23 ヨエイ・フェールマン

FW 5 イバン・ペリシッチ

FW 9 ルーク・デ・ヨング

FW 10 ノア・ラング

控え

GK 16 J. Drommel

GK 24 N. Schiks

DF 3 タイレル・マラシア

DF 4 A. Obispo

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 39 A. Nagalo

MF 26 I. Babadi

MF 34 イスマエル・サイバリ

FW 11 ヨハン・バカヨコ

FW 19 E. Bajraktarević

FW 21 C. Driouech

監督

ボスペーター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります