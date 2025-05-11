フェイエノールトvsPSV スタメン発表
[5.11 オランダ・エールディビジ第32節](スタディオン・フェイエノールト)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 48 D. Giersthove
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル・ベニテス
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
DF 37 R. Ledezma
MF 7 マリク・ティルマン
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 10 ノア・ラング
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 3 タイレル・マラシア
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 39 A. Nagalo
MF 26 I. Babadi
MF 34 イスマエル・サイバリ
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 19 E. Bajraktarević
FW 21 C. Driouech
監督
ボスペーター
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 48 D. Giersthove
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル・ベニテス
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
DF 37 R. Ledezma
MF 7 マリク・ティルマン
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 10 ノア・ラング
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 3 タイレル・マラシア
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 39 A. Nagalo
MF 26 I. Babadi
MF 34 イスマエル・サイバリ
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 19 E. Bajraktarević
FW 21 C. Driouech
監督
ボスペーター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります