かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」が「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」に出展。

イベント限定品が多数登場し、イベント限定ピンバッジも販売されるほか、公式サイト限定品販売のグッズも、イベントにて数量限定で販売されます☆

アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ

期間:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

アイアップブース:ホール4/No.22-26

アイアップが、2025年4月18日から20日まで幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」にブースを出展。

精巧なデザインの「お面かざり」やインパクト抜群の「イウォーク ぬいぬいバッグ」、サイドがライトセイバーデザインの「クリアポシェット」など、イベントでしか買えない限定グッズが登場します。

また、限定ピンバッジや「ミツメトロニクスキーホルダー」「どっとポーチ」などの新グッズをイベントで先行発売。

通常アイアップ公式サイト限定で販売されているグッズも、イベントブースにて数量限定で販売されます☆

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」イベント限定グッズ

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」でしか入手できない、アイアップのイベント限定グッズ。

アイアップのイベント限定グッズを購入された方だけが買える、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定のピンバッジも販売されます!

※状況により変更となる場合があります

お面かざり

価格:3,500円(税込)

「マンダロリアン」や「グローグー」たちのフェイスをリアルに再現したお面かざり。

イベント当日、頭につけて歩きたくなること間違いなしの限定グッズです☆

ぬいぬいバッグ

価格:5,000円(税込)

かわいらしい「イウォーク」のぬいぐるみがついた「ぬいぬいバッグ」

インパクト抜群のデザインで、当日のお買物に使うバッグにもぴったりです!

クリアポシェット

価格:2,500円(税込)

クリア感がかっこいいポシェットも限定グッズとしてラインナップ。

サイドから見ると「ダース・ベイダー」のライトセイバーになっているのもポイントです☆

イベント先行販売グッズ

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」だけの限定グッズのほか、新作グッズもイベント会場限定価格で先行販売。

「ぬいコロン」や「どっとポーチ」など、アイアップの人気グッズから「スター・ウォーズ」デザインが勢ぞろいします!

ぬいコロン

価格:各800円(税込)

コロンとしたシルエットのぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」が、「スター・ウォーズ」のデザインで登場。

「ダース・ベイダー」や

「ストームトルーパー」

「R2-D2」といった、おなじみのキャラクターがラインナップされます。

『マンダロリアン』に登場する「グローグー」のキュートな「ぬいコロン」も、イベントにて先行販売です!

どっとポーチ キープスタンド

価格:各1,600円(税込)

ファスナーが付いたアイアップのミニタオルシリーズ「どっとポーチ」に、保冷保温機能付が付いた「どっとポーチ キープスタンド」

「スター・ウォーズ」に登場する「ルーク・スカイウォーカー」と

「ダース・ベイダー」のデザインが登場します。

「どっとポーチ キープスタンド」は、内側にアルミシートを使い、保温・保冷に優れているのが特徴。

片面はクリアポケットになっており、チケットなどを入れて使える、便利なグッズです☆

ミツメトロニクスキーホルダー

価格:各800円(税込)

どこから見ても、こちらを見つめているようなデザインがユニークな、アイアップの「ミツメトロニクスキーホルダー」

「スター・ウォーズ」から「ウーキー」と

「ヨーダ」

「ジャワ」のデザインが「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」にて先行販売されます。

キーホルダーの向きを変えても見つめてくる、不思議な仕掛けが楽しいグッズです!

通常販売品

イベント限定価格:

・グローグー ジュートバッグ マスコット付き SS 3,200円(税込)

・グローグー ジュートバッグ マスコット付き S 3,700円(税込)

・グローグー ジュートバッグ マスコット付き M 3,800円(税込)

・グローグー ジュートバッグ マスコット付き L 3,900円(税込)

・グローグー ハンドインクッション 3,400円(税込)

・グローグー ぬいぐるみフットウォーマーセット 4,000円(税込)

・グローグー おくるみハンカチ 1,400円(税込)

※こちらのパネルに記載されていないグッズもあります

アイアップ公式サイト限定グッズの一部を、イベント会場限定価格で販売。

人気の「スター・ウォーズ」グッズを、お得な価格で購入するチャンスです☆

イベントだけの限定グッズや先行販売グッズ、イベント会場限定価格で購入できるグッズなど、アイアップの「スター・ウォーズ」グッズが多数登場。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」に出展する、アイアップ限定グッズの紹介でした!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ appeared first on Dtimes.