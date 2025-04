肉好きライターが太鼓判！ グルメバーガー界に新たな旋風を巻き起こす、期待の新店が広尾にオープン！

黒毛和牛のパティを使い、バンズやソース、ポテトにまで徹底的にこだわり抜いたハンバーガー専門店が4/3、広尾にオープン!

ハンバーガーがジャンクフードの筆頭格と言われたのも今は昔。日本のグルメバーガーが市民権を得るなかで、未来の名店候補が4月3日、広尾にオープン! 黒毛和牛のパティを使い、バンズやソース、ポテトにまで徹底的にこだわり抜いたハンバーガー専門店は行列必至。バーガー好きなら、真っ先にチェックして、本能をわし掴みにされるような味わいを楽しもう!

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味は一人焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

活気あふれる広尾商店街でハンバーガーの名店を目指す

店は広尾商店街から一歩入った路地に。ガラス張りの外観が目をひく

現在の賑わいからは想像できないが、かつては乳牛を飼育するファームがあったという広尾商店街。あらゆる飲食店が軒を連ねるとあって、ここで商売をするということは競争率もおのずと高くなる。一方で、グルメハンバーガーの名店や甘味の老舗など昔から愛され続ける店があるこの場所に、4月3日にオープンするのが「TEDDY BROWN」だ。

「お客様とスタッフが居心地のよい空間に」とシンプルモダンなつくりに。モルタルに日本の緑の石を混ぜた洗い出しの床も印象的

焼肉店など飲食経営の経験が豊富なオーナーとスタッフが「いちから名店を作り上げる」という気合いのもとにハンバーガーの研究を重ね、自分たちにしかできないオリジナルのおいしさを追求したという。

多店舗の人気焼肉店を手がけたオーナーとあって、牛肉の扱いや知識には自信があったが、ハンバーガー専門店は未知の世界。一過性のブームで終わらず、カルチャーとして根づく店を作るためにはどうしたらいいかとスタッフとともに話し合いと試作を繰り返した。

パティは「最初から黒毛和牛100%と決めていた」とのこと。スマッシュしながら、脂でまわりを焼き固める。香ばしいパティの香りに食欲が増進!

日本のグルメバーガーとして勝負をするなら、やはりパティは黒毛和牛。脂質の多い部位と赤身をバランスよく配合したパティは、重量180gと大盤振る舞い! 鉄板で脂を落としながら表面をカリッと焼き上げるスマッシュ製法で仕上げるパティに合うバンズを作ることが、今回のオープンに際しての最重要課題であったという。「これだけ素晴らしいハンバーガーショップがあるなかで、自分達が美味しいと思えるバンズを開発できなければ、ハンバーガービジネスをやることは難しいのではないかと感じたんです」とオーナーは熱を込めて語る。

店名の由来にも!? 初体験のバンズの食感に思わず驚く!

トライアル&エラーを繰り返し、完成したのは北海道産小麦のゆめちからと種子島のきび砂糖を使用した完全無添加のバンズ。焼成時間が一般的なバンズに比べて1.3倍ほどかかることから表面には美しいブラウンの焼き色がつく。これが店名の由来にもなっており、苦労を重ねて作り上げたバンズだからこそ「ブラウンという言葉を使いたい」という思いが強かったという。当初はブラウンズという店名を考えていたが、商標が取れず、熊みたいな焦茶色のバンズなので、テディベアのテディとブラウンを合わせて、テディブラウンにした。テディブラウンについて調べてみると、1930年代のアメリカで活躍したイギリス人のテディ・ブラウンという音楽家が存在したことを知り、ハンバーガー屋にぴったりのキャラクターだと思いイラストを描いた。

手際よく盛りつけられるハンバーガー

ふわっとエアリーだが、180gの肉や卵サラダなどのホールド力も抜群でみっちりと目がつまっているため、口どけと引きのよさを両立。ハンバーガーを食べ歩いている人でも「これは新食感!」と驚くに違いない。

気になるハンバーガーのラインアップの一部を公開!

今すぐにでも食べたい!という人のためにオープンに先駆けて、メニューの一部をご紹介しよう。

TB BURGER

「TB BURGER」1,800円。パティの上に目玉焼きがのったシグネチャーメニュー。テリヤキソースをゆっくり煮詰めることで濃厚な風味に

まずはシグネチャーのひとつである「TB BURGER」。味の決め手は黒毛和牛に合うようにじっくりと煮詰めて仕上げるテリヤキソース。ハンバーガーをがぶりと頬張ると、あふれ出る肉汁と甘じょっぱいソース、グリルオニオンの香りとチェダーチーズの塩味が一体となり、具材のシンプルさゆえに、脳をがつんと揺さぶるような濃密な旨みがダイレクトに。

TEDDY BACON BURGER

「TEDDY BACON BURGER」1,900円。自家製ベーコンのマイルドな塩味とグリルミニトマトのほのかな酸味が合う

卵サラダとグリルしたミニトマトで甘酸っぱさを、濃厚なオーロラソースとパティの相性もやみつきになる「TEDDY BACON BURGER」は、どんと横たわるベーコンも自家製というから頭が下がる。

FUNAGATA MUSHROOM BURGER

「FUNAGATA MUSHROOM BURGER」1,800円。自家製の卵サラダとマッシュルームがたっぷり! フレッシュな味わいに心も胃袋も掴まれる

もうひとつ、おすすめしたいのが山形県の舟形町で栽培されるマッシュルームが山盛りの「FUNAGATA MUSHROOM BURGER」。見た目のインパクトもさることながら、しゃくっとした食感のマッシュルームと卵サラダの相性も抜群でヘルシー気分もひとしおだ。

皿盛りのポテトも細切りと串切りの2種を合わせて提供。香りや旨みを最大限に生かしたフレンチフライを作るため、バットにアルプスの岩塩を敷き詰めてオーブンでトーストした芋をカットして、あえて一度冷凍するなどおいしさのために手間をかけることを惜しまない。

テイクアウト用のボックスとショッパー。テディ・ブラウン氏をイメージして描かれたという遊び心のあるデザイン。手土産にしても喜ばれそう!

名店とは時間を経ても、なお味を増していくもの。だからこそ、空間を彩るインテリアや器使いも吟味し、イタリア製の大理石を使ったテーブルやアメリカのヴィンテージのランプシェードを取り入れて、シンプルさのなかにセンスが光る空間に。ドリンクもアーノルド・パーマーと呼ばれるアメリカではおなじみのアイスティーとレモネードを合わせたものや、コーヒーは世界的にその名を知られるサワダコーヒーがブレンドした豆を使用。テイクアウト用のショップ袋のデザインもキャッチ―で、あらゆるバーガー好きのニーズに応える。

伝説の演奏者になぞらえて、つけられたという店名。ロゴもお洒落

4月3日のオープンを目指して、いち早く足を運び“未来の名店”誕生の瞬間を、ぜひとも見届けてほしい。

<店舗情報>◆TEDDY BROWN住所 : 東京都 渋谷 区広尾5-1-18TEL : 03-6409-6210

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

撮影:片桐圭

取材・文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

The post 肉好きライターが太鼓判! グルメバーガー界に新たな旋風を巻き起こす、期待の新店が広尾にオープン! first appeared on 食べログ マガジン.