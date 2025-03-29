¡È¼ó°Ìvs²¦¼Ô¡É¤Ï¼¯Åç¤Ë·³ÇÛ¡ª¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥éÃÆ¤Ç¿À¸Í¤òÇË¤ê6ÀïÌµÇÔ
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¤¬¡¢Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¡¦¿À¸Í¤È¡Ø¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¥Û¡¼¥à¤Î¼¯Åç¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤«¡¢33Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGKÁ°ÀîÂãÌé¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¯Åç¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢63Ê¬¤Ë¤ÏÇ»Ìî¸ø¿Í¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼êGKÁ°Àî¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤Ï¼¡¡¹¤È¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¼¯Åç¤¬1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¿À¸Í¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï4·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡33Ê¬¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¤¬¡¢Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¡¦¿À¸Í¤È¡Ø¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¥Û¡¼¥à¤Î¼¯Åç¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤«¡¢33Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGKÁ°ÀîÂãÌé¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¼¯Åç¤¬1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¿À¸Í¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï4·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡33Ê¬¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¼¯ÅçFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢¿À¸ÍÀï¤Çº£µ¨6ÅÀÌÜ¡ª
Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬º£Æü¤â·è¤á¤¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 29, 2025
GK¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤é
ÇØ¸å¤ò¤È¤Ã¤¿ #¥ì¥ª¥»¥¢¥é
Áê¼êGK¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤à🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè7Àá
🆚¼¯Åç¡ß¿À¸Í
🆓#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥°#¼¯Åç¿À¸Í pic.twitter.com/E7sQoPSAfx