アミフィアブルは、シンプレクスが提供を開始するエネルギー業界向けのDX推進サービスに対し、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「MLET.II」を提供します。

アミフィアブル「MLET.II」

アミフィアブルは、シンプレクスが提供を開始するエネルギー業界向けのDX推進サービスに対し、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「MLET.II」を提供。

シンプレクスが今回提供を開始するDX推進サービスは、戦略コンサルティング、体制構築、人材育成、プロジェクト管理、品質管理、システム開発、業務設計、データ利活用、改善・エンハンスなどの一連のサービスを、グループ会社のXspear Consulting株式会社と連携して一気通貫で担うものです。

このサービスのシステム開発におけるテスト工程には、アミフィアブルのAI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「MLET.II」が採用されました。

「MLET.II」は従来のEnd to Endテスト自動化ツールとは異なるエンタープライズ向けに特化したブラックボックステストプラットフォームです。

前段工程の【テスト設計】を自動化するのに加え、ブラックボックステストの網羅性を担保することができるため、システム開発工程の短縮化・効率化につながります。

設計書からテスト手順作成、実行を自動化するため、従来テストにかけていた要員がシステム開発案件に注力することができます。

「MLET.II」の概念図:

「MLET.II」の概念図

アミフィアブルは労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化することで、今後も日本のソフトウェア開発の効率化及び品質向上に寄与。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エンタープライズ向けに特化!アミフィアブル「MLET.II」 appeared first on Dtimes.