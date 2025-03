連覇狙う名古屋は延長戦で宮崎に3発、今季初勝利…J1では岡山が北九州に敗北／ルヴァン杯1回戦

2025JリーグYBCルヴァンカップ・1stラウンド・1回戦の13試合が20日に開催された。2025JリーグYBCルヴァンカップは、J1、J2、J3の全60クラブが参加。1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンドと3つのラウンドに分かれて行われる。1stラウンドではFIFAクラブワールドカップ2025、AFCチャンピオンズリーグエリート2024−25、AFCチャンピオンズリーグ2 2024−25に出場する5チーム(浦和レッズ、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、サンフレッチェ広島)を除くJ1の15チームに加えて、J2の20チームとJ3の20チームを合わせた計55チームを7グループに分け、1試合制のノックアウト方式で対戦。そして、各グループを勝ち上がった7チームがプレーオフラウンドに進出する。

■1stラウンド・1回戦

2025明治安田J1リーグで首位に立つ鹿島アントラーズは、今季よりJリーグに参入した栃木シティの本拠地に乗り込み、69分に濃野公人が決めたゴールが結果を分け、1−0と辛勝。柏レイソルはアスルクラロ沼津を、湘南ベルマーレはツエーゲン金沢を、それぞれ1−0で破り、ともに初戦突破を果たしている。昨季のJリーグYBCルヴァンカップ王者でありながら、2025明治安田J1リーグでは第6節終了時点で未勝利と苦しい戦いが続いている名古屋グランパスは、敵地でテゲバジャーロ宮崎と激突。90分間を終えた時点でスコアレスと苦しい戦いを強いられたが、延長戦に入って菊地泰智が先制弾を仕留めただけでなく、延長後半には浅野雄也が2ゴールを奪い、3−0で勝利。今季公式戦初白星を飾った。同じくリーグでは未勝利が続くアルビレックス新潟は、ヴァンラーレ八戸とのPK戦にまでもつれ込む激闘を制している。一方で、今季よりクラブ史上初のJ1を戦うファジアーノ岡山は、2025明治安田J3リーグの4試合を消化して3勝1敗と好スタートを切ったギラヴァンツ北九州に0−1で敗北。初戦で姿を消すこととなった。また、東京ヴェルディはAC長野パルセイロとの120分間の激闘を終えても決着がつかなかったものの、PK戦の末に辛くも勝ち切った。20日に開催された試合結果と、26日に開催予定の対戦カードは以下の通り。なお、2回戦は4月9日と同16日にそれぞれ開催される。ヴァンラーレ八戸 1−1(PK戦:2−4) アルビレックス新潟栃木シティ 0−1 鹿島アントラーズAC長野パルセイロ 0−0(PK戦:4−5) 東京ヴェルディツエーゲン金沢 0−1 湘南ベルマーレアスルクラロ沼津 0−1 柏レイソルFC岐阜 0−2 横浜FC奈良クラブ 0−1 FC東京ガイナーレ鳥取 0−2 京都サンガF.C.カマタマーレ讃岐 1−5 セレッソ大阪高知ユナイテッドSC 1−2 ガンバ大阪ギラヴァンツ北九州 1−0 ファジアーノ岡山テゲバジャーロ宮崎 0−3 名古屋グランパスFC琉球 0−2 アビスパ福岡18:00 SC相模原 vs 清水エスパルス19:00 福島ユナイテッドFC vs 北海道コンサドーレ札幌19:00 水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本19:00 栃木SC vs ベガルタ仙台19:00 ザスパ群馬 vs V・ファーレン長崎19:00 RB大宮アルディージャ vs いわきFC19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 藤枝MYFC19:00 松本山雅FC vs サガン鳥栖19:00 カターレ富山 vs ジェフユナイテッド千葉19:00 FC大阪 vs ジュビロ磐田19:00 愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田19:00 FC今治 vs 徳島ヴォルティス19:00 大分トリニータ vs レノファ山口FC19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs モンテディオ山形