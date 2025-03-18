21:30　
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想　0.5%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　1.9%（前年比)

米住宅着工件数（2月）
予想　137.8万件　前回　136.6万件（住宅着工件数)
予想　0.9%　前回　-9.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　145.0万件　前回　147.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-1.7%　前回　-0.6%（住宅建築許可件数・前月比)

米輸入物価指数（2月）
予想　-0.2%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.9%（前年比)

米輸出物価指数（2月）
予想　-0.2%　前回　1.3%（前月比)　
予想　2.8%　前回　2.7%（前年比)

22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想　0.1%　前回　0.5%（前月比)
予想　77.8%　前回　77.8%（設備稼働率)

19日
1:40　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、ユーロネクスト主催会議出席

2:00　
米20年債入札（130億ドル）


米FOMC開催（1日目、19日まで）
トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領と会談
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」でファンCEOが講演


※予定は変更されることがあります。