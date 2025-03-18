ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 1.9%（前年比)
米住宅着工件数（2月）
予想 137.8万件 前回 136.6万件（住宅着工件数)
予想 0.9% 前回 -9.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.0万件 前回 147.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -1.7% 前回 -0.6%（住宅建築許可件数・前月比)
米輸入物価指数（2月）
予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)
米輸出物価指数（2月）
予想 -0.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)
22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 77.8% 前回 77.8%（設備稼働率)
19日
1:40
ビルロワドガロー仏中銀総裁、ユーロネクスト主催会議出席
2:00
米20年債入札（130億ドル）
米FOMC開催（1日目、19日まで）
トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領と会談
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」でファンCEOが講演
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 1.9%（前年比)
米住宅着工件数（2月）
予想 137.8万件 前回 136.6万件（住宅着工件数)
予想 0.9% 前回 -9.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.0万件 前回 147.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -1.7% 前回 -0.6%（住宅建築許可件数・前月比)
米輸入物価指数（2月）
予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)
米輸出物価指数（2月）
予想 -0.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)
22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 77.8% 前回 77.8%（設備稼働率)
19日
1:40
ビルロワドガロー仏中銀総裁、ユーロネクスト主催会議出席
2:00
米20年債入札（130億ドル）
米FOMC開催（1日目、19日まで）
トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領と会談
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」でファンCEOが講演
※予定は変更されることがあります。