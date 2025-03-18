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21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）

予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 1.9%（前年比)



米住宅着工件数（2月）

予想 137.8万件 前回 136.6万件（住宅着工件数)

予想 0.9% 前回 -9.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.0万件 前回 147.3万件（住宅建築許可件数)

予想 -1.7% 前回 -0.6%（住宅建築許可件数・前月比)



米輸入物価指数（2月）

予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)



米輸出物価指数（2月）

予想 -0.2% 前回 1.3%（前月比)

予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)



22:15

米鉱工業生産指数（2月）

予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)

予想 77.8% 前回 77.8%（設備稼働率)



19日

1:40

ビルロワドガロー仏中銀総裁、ユーロネクスト主催会議出席



2:00

米20年債入札（130億ドル）





米FOMC開催（1日目、19日まで）

トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領と会談

エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」でファンCEOが講演





※予定は変更されることがあります。

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