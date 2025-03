イクタは、名古屋グランパス初のサッカースクール専属パートナー契約を更新し、2021年から5年連続となります。

イクタ

イクタは、名古屋グランパス初のサッカースクール専属パートナー契約を更新し、2021年から5年連続です。

名古屋グランパスと力を合わせ、2025シーズンを共に歩んでいきます。

<目的と取組み>

株式会社イクタは、瀬戸市に拠点を構え、30年以上が経ち、地元地域へ何か貢献したいという想いから、2021年よりスクールパートナーを務めることとしました。

スクールは、同社が掲げるSDGsの目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」にも合致した取組みです。

瀬戸市・長久手市・尾張旭市と連携したサッカー教室の開催などを通じて名古屋グランパスと共にサッカー選手を目指す子ども達の夢を応援していきます。

2024年に開催されたスクールや今後の活動報告については以下より見ることができます。

2024年に開催されたサッカースクール

SDGs

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5年連続で 名古屋グランパスのサッカースクール専属パートナー契約!イクタ appeared first on Dtimes.