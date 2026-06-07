まさか、あのママ友が…という衝撃…。家族ぐるみで仲良くしていた相手だからこそ、裏切られた気持ちも大きいはず。妻の憔悴していく様子が見ていて心配です…。夫はいつ、どんなふうに本当のことを話すのでしょうか? それとも、このままとぼけ続けるつもりなのでしょうか。>>【まんが】ママ友は隣人で夫の恋人(ウーマンエキサイト編集部)