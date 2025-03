西野七瀬、“乃木坂46卒業以来”6年ぶりにテレビで歌声披露「めっちゃ久しぶりです」

女優の西野七瀬(30歳)が、3月11日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド」(TBS系)に出演。乃木坂46卒業以来、約6年ぶりにテレビで歌声を披露した。



番組は今回、「超豪華ハモリ我慢SP」として、戸田恵子、伊原六花、西野らがゲスト出演。西野はMy Little Loverの「Hello, Again 〜昔からある場所〜」(1995年)で“ハモリ我慢”に挑戦する。この曲は「母がよく聞いていた曲で、好きな曲」だという。



また、番組MCのバナナマン・設楽統が「歌唄うの久しぶりじゃない? テレビで」と質問。西野は「はい、めっちゃ久しぶりです」と話し、設楽が「乃木坂以来?」とたずねると、西野は「以来…なんで。歌ってないと思うんで、6年ぶりぐらい」と語った。



なお、西野が挑戦した“ハモリ我慢”は、邪魔にもめげずに「Hello, Again 〜昔からある場所〜」を歌いきり、見事に成功した。