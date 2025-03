Unsung Fieldsは、AI半導体分野のリーディングカンパニーであるTenstorrent Inc.と、共同ブランドのAIクラウドプラットフォームを構築するための戦略的技術提携を締結しました。

この提携により、Unsung FieldsはTenstorrentの最新鋭サーバー「Tenstorrent Galaxy(TM) Wormholeサーバー」を活用したAIクラウドインフラを構築します。

「Tenstorrent Galaxy(TM)」は、32個の「Tenstorrent Wormhole(TM)プロセッサ」をメッシュトポロジーで接続したスケーラブルかつ超高密度なサーバーソリューションであり、AIワークロードに特化した設計がなされています。

本プロジェクトを通じて、AI関連企業や開発者は、高性能AIコンピューティングに最適化された高効率なクラウドプラットフォームへ容易にアクセスできるようになります。

Unsung FieldsがTenstorrentの高性能AIアクセラレータとサーバーを採用し、そのクラウドプラットフォーム開発・運用能力と組み合わせ、費用対効果、省エネルギー性に優れたシステムと卓越したサービスを組み合わせることでAI開発を加速させるための理想的な環境が実現します。

Tenstorrentは、オープンソースのソフトウェアスタックとオンラインでの製品提供を通じて、開発者がハードウェアにアクセスできるよう努めており、今回のUnsung Fieldsとの提携もその継続的な取り組みの一環です。

Tenstorrentは、昨年のNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)からのエッジAIアクセラレータの開発や最先端デジタルSoC設計人材育成/上級コースの委託事業や、Rapidusとのパートナシップ提携など、日本における活動を積極的に展開しており、今回の提携により日本へのコミットメントをさらに強化します。

Unsung Fields 代表取締役社長 潮田 和則は、次のように述べています。

「Tenstorrentとの今回の提携は、AI市場における革新的な一歩となります。

両社の技術力を融合させることで、AI開発を飛躍的に加速させる最適な環境を提供します。」

Tenstorrent 最高顧客責任者 デイビッド・ベネットは、次のように述べています。

「同社の高性能かつスケーラブルな超高密度AIサーバーを活用したAIクラウドプラットフォームをUnsung Fieldsと共同で構築できることを大変嬉しく思います。

開発者が同社のハードウェアにアクセスできるようにすることは、同社の最優先事項の一つです。

今回の提携を通じて、日本のエコシステムをさらに成長させ、AI開発の加速に貢献できることを楽しみにしています。」

