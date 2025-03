大宮＆千葉が開幕3連勝！　札幌、鳥栖、山形は痛恨の3連敗スタート／J2第3節

2025明治安田J2リーグ第3節が1日と2日に行われた。この勢いは本物か。RB大宮アルディージャが開幕3連勝を飾った。敵地でロアッソ熊本と対戦。スコアレスで折り返すと、55分に泉柊椰がゴール前のこぼれ球を押し込んで先制する。さらに藤井一志がともに見事な抜け出しから2点を追加。藤井は開幕から3試合連続のゴールで今季4点目に到達した。大宮は試合終了間際にカプリーニがダメ押しの4点目を奪い、4−0の快勝を収めた。

■J2第3節

■順位表

■J2第4節の対戦カード

【ハイライト】ジェフ史上初の開幕3連勝! 千葉 3−2 山形

ジェフユナイテッド千葉は“難敵”モンテディオ山形を打ち破って、クラブ史上初となるJリーグでの開幕3連勝を飾った。早々に先制を許した後に逆転したものの、前半のうちに追いつかれて2−2で後半へ。64分に鈴木大輔が勝ち越し点を挙げると、この1点を守り抜いた千葉が、7シーズンぶりに山形を下した。敗れた山形は開幕3連敗となった。3連勝スタートを目指して敵地でいわきFCと対戦した徳島ヴォルティスは、12分にPK献上でいわきの先行を許す展開に。それでも徳島は71分にルーカス・パルセロスが試合を振り出しに戻し、1−1のドローに終わった。FC今治はウェズレイ・タンキの2ゴールやマルクス・ヴィニシウスの直接フリーキックなど、サガン鳥栖から4点を奪って快勝。クラブのJ2初勝利を挙げた。一方、鳥栖は開幕3連敗となった。連敗スタートの北海道コンサドーレ札幌は、敵地でレノファ山口FCと対戦。攻めあぐねる展開のなか、39分に崩されて山口の先制を許して後半へ。79分にリードを広げられた札幌は開幕3連敗を喫した。一方、勝利した山口は今季初白星となった。V・ファーレン長崎は笠柳翼のゴールを守り抜き、ジュビロ磐田を下して今季2勝目。ベガルタ仙台も相良竜之介の豪快なミドルシュートなど2点で大分トリニータを破り、2勝目を挙げた。藤枝MYFCはブラウブリッツ秋田戦前にトップチームの選手・スタッフ間で集団食中毒が発生。苦しいチーム状況のなか、前後半のそれぞれ終盤にゴールを奪って逆転勝利し、見事に今季初白星を掴んだ。カターレ富山はヴァンフォーレ甲府を2−0で下して今季2勝目。今季初白星を目指す愛媛FCは水戸ホーリーホックを相手に開始早々先制したものの、後半に追いつかれて1−1のドローに終わった。今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼3月1日(土)ベガルタ仙台 2−0 大分トリニータジェフユナイテッド千葉 3−2 モンテディオ山形藤枝MYFC 2−1 ブラウブリッツ秋田サガン鳥栖 1−4 FC今治V・ファーレン長崎 1−0 ジュビロ磐田▼3月2日(日)ロアッソ熊本 0−4 RB大宮アルディージャいわきFC 1−1 徳島ヴォルティス水戸ホーリーホック 1−1 愛媛FCカターレ富山 2−0 ヴァンフォーレ甲府レノファ山口FC 2−0 北海道コンサドーレ札幌※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(9/+6)2位 千葉(9/+5)3位 徳島(7/+3)4位 長崎(7/+2)5位 仙台(6/+2)6位 秋田(6/+1)6位 磐田(6/+1)8位 富山(6/+1)9位 今治(4/+2)10位 山口(4/+1)11位 水戸(4/0)12位 大分(4/0)13位 藤枝(4/−1)14位 熊本(3/−2)15位 甲府(3/−2)16位 いわき(2/−2)17位 愛媛(1/−2)18位 山形(0/−3)19位 鳥栖(0/−5)20位 札幌(0/−7)▼3月8日(土)13:00 仙台 vs 長崎14:00 大宮 vs 山口18:10 愛媛 vs 今治▼3月9日(日)13:05 札幌 vs 千葉14:00 山形 vs 秋田14:00 いわき vs 鳥栖14:00 甲府 vs 藤枝14:00 富山 vs 磐田14:00 徳島 vs 熊本14:00 大分 vs 水戸