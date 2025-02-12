ÁÏ¶È30Ç¯°Ê¾å¡Ö°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÉðÆâ²ñ¡×¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤ªÃã¤Î¤Þ¤ë¤·¤ó¡×¤Ê¤É¤¬2025Ç¯1·îÅÝ»º¡¡·§ËÜ¸©Æâ ¡È´ë¶È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¡É¿Ê¤à¤«¡¡Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯
2025Ç¯1·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤Î¿ô¤Ï3·ï¤Ç¡¢¶å½£¡¦²Æì¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁÏ¶È30Ç¯°Ê¾å¡Ö°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÉðÆâ²ñ¡×¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤ªÃã¤Î¤Þ¤ë¤·¤ó¡×¤Ê¤É¤¬2025Ç¯1·îÅÝ»º¡¡·§ËÜ¸©Æâ ¡È´ë¶È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¡É¿Ê¤à¤«¡¡Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ÆÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤Ï3·ï¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï1²¯7000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÝ»º·ï¿ô¡¢ÉéºÄÁí³Û¤È¤âÁ°¤Î·î¤ò²¼²ó¤ê¡¢¶å½£¡¦²Æì¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï·úÀß¡¢¾®Çä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1·ï¤º¤Ä¤Ç¡¢ÁÏ¶È30Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ·ÊÞ¤ä¸©Æî¤Î´ë¶È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
2025Ç¯1·î¤ÎÅÝ»º´ë¶È
¡Ú°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÉðÆâ²ñ¡ÊÉ¹ÀîÄ®¡Ë¡ÛÉéºÄÁí³Û¡§9600Ëü±ß
1987Ç¯ÁÏ¶È¤Î°åÎÅË¡¿Í¡£É¹ÀîÄ®¤Ë¡ÖÉðÆâ³°²Ê°ßÄ²²Ê°å±¡¡×¤ò¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¡Ö¶ÌÌ¾Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å±¡¡×¤ò³«±¡¤·¡¢2018Ç¯9·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯¼ýÆþ¹â2²¯7600Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÎÙ°åÎÅµ¡´Ø¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤äÁÏ¶È¼Ô¤Î»àµî¤Ë¤è¤ê2023Ç¯8·î¤Ë¡Ö¶ÌÌ¾Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å±¡¡×¤ò»ö¶È¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀÖ»ú·è»»¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯10·î25Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉðÆâ³°²Ê°ßÄ²²Ê°å±¡¡×¤òÊÄ±¡¤·¡¢2025Ç¯1·î17Æü¤Ë·§ËÜÃÏºÛÈ¬Âå»ÙÉô¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ¸Â²ñ¼Ò¤ªÃã¤Î¤Þ¤ë¤·¤ó¡Ê¿åËó»Ô¡Ë¡ÛÉéºÄÁí³Û¡§1000Ëü±ß
1963Ç¯ÀßÎ©¤ÎÃã¾®Çä¤ê¡£¼¯»ùÅçÃã¡¦¿åËóÃã¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¤¡¢ËÜÅ¹¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ê¤É¤È¤Î¶¥¹ç¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤ê»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢2024Ç¯4·îËö¤Ç¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÊÄ¶È¡£5·î27Æü¤Ë¤ÏËÜÅ¹¤âÊÄº¿¤·¡¢·èºÑÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î27Æü¤Ë·§ËÜÃÏºÛÈ¬Âå»ÙÉô¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ÓÈø»Ô¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡Ê²òÂÎ¹©»ö¡Ë¡ÛÉéºÄÁí³Û¡§6400Ëü±ß
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÖÅÝ»º·ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏTSMC¤Î¿Ê½Ð¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ø¤¢¤¤é¤áÇÑ¶È¡Ù¤¬Áý¤¨¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤âÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£