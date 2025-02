ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルームが登場!

ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルーム

期間:2025年4月8日(火)~6月30日(月)

宿泊日/定員/広さ/料金/予約開始日時

2025 年 4 月8日(火)~6月19日(木)/大人 3 名/41 m²/65,500 円~/2025 年 2月19日(水) 13: 00~2025 年6月20日(金)~6月30日(月)、宿泊日の 4 ヶ月前同日 11:00~

ディズニーアンバサダー®ホテルと、東京ディズニーランド®ホテルでは、東京ディズニーランドで開催する「仲間と一緒に、 はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の 第 4 弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をテーマにしたスペシャルルームやスペシャル メニューが登場します。

よりパワーアップしてにぎやかになった、ドナルドが夢に描いた理想の街“ダックシティ”の世界 をディズニーホテルでもみんなで一緒に楽しめます。

「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」は、「ディズニー・パルパルーザ」の第 2 弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」に続いて、ドナルドダックが主役を務める東京ディズニー ランドで開催されるスペシャルイベント。

舞台は、キング・オブ・スーパースターになる夢をあきらめきれないドナルドが再び夢に描いた 理想の街“ダックシティ”。

新たに妄想で生み出した自身のたくさんのファンである“クワッキーダック”も加わり、ダックシティはお祭り騒ぎ の大盛況となります。

ディズニーアンバサダーホテルでは、キング・オブ・スーパースターのドナルドを称える「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」スペシャルルームが登場!

ドナルドの大ファンと なったクワッキーダックたちが熱狂し、ますますにぎやかになったダックシティの世界を表現したスペシャルルームで、 思い出に残る楽しいひとときを過ごせます☆

スペシャルルームには、ダックシティの中でキング・オブ・スーパースターになった愉快なドナルドのモチーフがいたる所に散りばめられています。

ドナルドがたくさんのクワッキーダックたちに囲まれているデザインのヘッドボード やミッキーマウスと仲間たちがドナルドを褒めたたえている様子を描いた壁掛けアートなど、ダックシティのにぎやか でユニークな世界が広がります。

ベッドスローも普段のミッキー形のデザインから

王冠をかぶったドナルド形のデザインへと様変わりし、スペシャルルーム での滞在を盛り上げてくれます。

さらに、スペシャルルームには表面にクワッキーダック、裏面にはドナルドを称賛する言葉がデザインされたクッションが用意されています。

誇らしげなドナルドの肖像画を背景に、クッションを手に持って撮影すると、まるで ドナルドを称えているような写真を撮ることができ、ダックシティの世界をよりいっそうお楽しめます。

また、スペシャルルームへ宿泊のゲストには、さまざまな分野で活躍しているドナルドや

可愛らしいクワッキーダックが描かれた 2 種類のポストカードを 1 室につき 2 枚ずつご用意。

宿泊の記念としてお持ち帰りできます。

ドナルドが夢に描いた世界の中で、「やっぱりドナルドこそがキング・オブ・スーパースターだ!」とみんなで一緒 に盛り上がりましょう☆

「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」スペシャルルーム

※小学生以下のお子様 2 名の添い寝が可能です。 ※料金は販売開始時の最も安い設定の日のものです。 ※料金は予約状況に応じて変動します。

©Disney ※写真はイメージです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クワッキーダックたちがいっぱい!ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルーム appeared first on Dtimes.