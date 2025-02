M84¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û

飾りたいと思う写真展『アートの競演 2025冬晴』は、Art Gallery M84で2025年1月20日(月) 〜 2月1日(土)まで、第148回目の展示として実施した一般公募展だ。一般公募展は、今回で通算22回目の開催となる。■3賞(M84賞、Customer賞、フレームマン賞)を決定1800年代末期の欧州で、写真はその記録性のみが注目されて、芸術作品としての認識や評価はなされておりませんでした。日本の現写真分野において芸術作品の位置付けがどの様になっているのだろうかと考えるきっかけになればと思って開催しております。

今回も知人から見てきたらと言われて来たお客様が多いです。皆さんの最初の一言が『これは描いたんですよね。』とのこと。ここにあるのは全て写真を使用した作品です。と言うと『これも写真なんですか? 写真と言っても色々な表現ができるんですね。楽しい。』と言って下さってます。アートの写真に取り組まれている方が今回も来場され、新しく取り組む技法の参考になると感動してらしゃいました。写真を芸術として創作した22点の作品を展示した中から3賞(M84賞、Customer賞、フレームマン賞)を決定致しました。Art Gallery M84オーナー 橋本 正則●M84賞【作品】Title : 幻影Shooting:2024、Printing:2025、Edition : Open、Signature : Yes、Image Size : 180 x 262弌Print Paper Size : 210 x 297弌Print Method : Pigment Print、Frame size : 369 x 4561)どんな点がアート(一番最初、又は ありふれていない)なのか?シャッターを押して「偶然の瞬間」を切り撮るのが写真。その写真を見た人が、そこから「物語」を思い起こしてもらえることができる作品。それが「アート」作品であると思っています。健康寿命のことを書物で読んでから、健康寿命から逆算して、やりたいことの中から、ストレスなくできることを選択して行動するようになりました。「偶然」というものは、いつ訪れるかわからないので、自ら作ることにしました。『意図した偶然』それが、コロナ禍で撮り始めた「赤いかさ」シリーズです。見る人が「物語」に引き込まれるような独特の世界を表現してアート性を高める試みをしています。今回は、パリのエッフェル塔を背景に撮影しました。2)作品を購入・収集してもらう為に、どんな行動をしますか ?まずは、自分の作品を会場に見にきていただき興味を持ちファンになっていただく事が大事だと思っています。自分を知ってもらうための活動として展示の機会があれば可能な限りチャレンジしたいと思っており、昨年は30回写真展等に出展しました。具体的な活動としては、Facebookでの知人への告知、DMの配布、見にきていただいた知人へのポストカードのプレゼント、他の作家さんからもらったDMの写真展を可能な限り見に行くことなど今後も継続していきたいと思っています。【選評】年に一度あるか無いかのエッフェル塔が霧に隠れる時に、赤い傘だけで無く犬を散歩させている人を程良く配置した構図は見事である。残念なのは、作品の強さに対して、マットの幅が大きいのと、作品とマットの外周が空き過ぎなこと。サインをする下の空きは良しとして、他の三方は、詰め気味にした方が引き立つ。【作家】野田 光治(ノダ・コウジ)氏1954年 神奈川出身コンデジで旅行先でのスナップ写真を撮っていたが、14年程前デジタル一眼カメラを入手後、複数の写真会等に参加し現在に至る。グループ展・公募展に出品し活動中。2020年 Selected as one of the 100 photographers Describing Tokyo Scenery日本写真会理事・同人、現代美術家協会会員、プレザントクラブ同人・幹事長、フォトマスター EX【受賞歴】2016年 第72回現代美術家協会 写真部門 新人賞受賞2018年 JPA日本写真作家協会 第16回公募展 入選2019年 JPA日本写真作家協会 第17回公募展 入選2019年 太陽美術協会 第45回公募展 入選2020年 太陽美術協会 第46回公募展 入選2020年 朝日新聞主催 第4回フォトコンテスト神奈川 自由部門 優秀賞受賞2021年 全日写連主催 第53回カラーフェア写真コンテスト東京都本部長賞受賞2021年 全日本写真連盟、朝日新聞社主催 全日本写真展2021 銅賞受賞2021年 公益財団法人 国際文化カレッジ主催 第25回総合写真展 秀作2021年 太陽美術協会 第47回公募展 入選2022年 第18回秋山庄太郎「花」写真コンテスト入選2022年 一般社団法人芦屋写真協会主催 公募展 芦屋写真展2022入選2022年 鎌倉写真連盟主催 第49回鎌倉写真連盟 審査委員賞受賞2022年 全日写連主催 第54回カラーフェア写真コンテスト 入選2022年 第57回 神奈川県美術展 入選2023年 全日写連主催 第85回国際写真サロン 入選2023年 写真展『アートの競演 2023春光』フレームマン賞&カスタマー賞受賞2023年 一般社団法人芦屋写真協会主催 公募展 芦屋写真展2023入選2023年 鎌倉写真連盟主催 第50回鎌倉写真連盟 鎌倉朝日賞受賞2023年 第58回 神奈川県美術展 神奈川新聞社賞2023年 全日写連主催 第22回モノクロ写真展 入選2024年 全日写連主催 第56回カラーフェア写真コンテスト 入選2024年 第28回 総合写真展 優秀賞2024年 一般社団法人芦屋写真協会主催 公募展 芦屋写真展2024佳作2024年 全日写連主催 第51回東京都写真展「Tokyo」東京都本部長賞2024年 太陽美術協会 第50回公募展 入選2024年 JPA日本写真作家協会 第22回公募展 入選【展示歴】2016年05月 現代美術家協会主催『第72回現展』国立新美術館(東京・六本木)2018年11月 日本写真作家協会『第16回公募展』上野東京都美術館(東京・上野)2019年01月 写真展『アートの競演 2019寒月』Art Gallery M84(東京・銀座)2019年07月 写真展『アートの競演 2019涼月』Art Gallery M84(東京・銀座)2019年11月 日本写真作家協会『第17回公募展』上野東京都美術館(東京・上野)2019年11月 太陽美術協会『第45回公募展』上野東京都美術館(東京・上野)2020年01月 写真展『アートの競演 2020明春』Art Gallery M84(東京・銀座)2020年06月 第4回『フォトコンテスト神奈川写真展』新都市ビル(横浜・そごう)2020年08月 写真展『アートの競演 2020長月』Art Gallery M84(東京・銀座)2020年10月 NPO東京画主催『東京好奇心 2020』渋谷Bunkamura (東京・渋谷)2020年11月 太陽美術協会『第46回公募展』上野東京都美術館(東京・上野)2021年03月 写真展『アートの競演 2021風花』Art Gallery M84(東京・銀座)2021年08月 全日写連『Photo Festival 2021』Fujifilm Square(東京・六本木)2021年09月 写真展『アートの競演 2021新涼』Art Gallery M84(東京・銀座)2021年11月 創立100周年記念『第79回プレザントクラブ写真展』Portrait gallery(四谷)2021年11月 太陽美術協会『第47回公募展』東京都美術館(東京・上野)2022年01月 谷 明、野田 光治、北尾 辰也『3人によるアート作品展』M84(東京・銀座)2022年02月 写真展『アートの競演 2022如月』Art Gallery M84(東京・銀座)2022年04月〜07月『野田光治写真展』ピエトロパルコーネ国立店(東京・国立)2022年05月 写真展『殻を破るアート作品』Art Gallery M84(東京・銀座)2022年06月 現代美術家協会主催 第78回『現展』国立新美術館(東京・六本木)2022年07月〜08月 太田菜穂子主催インスタグラムEcobeing2021に27作品紹介2023年02月 Art Capital2023『アンデパンダン展』グランパレ・エフェメール(パリ)2023年04月 写真展『アートの競演 2023春光』Art Gallery M84(東京・銀座)2023年10月 野田光治写真展『光 / harmony of light』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年03月 写真展『アートの競演 2024春暁』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年06月 現代美術家協会主催 第80回『現展』国立新美術館(東京・六本木)2024年07月 写真展『アートの競演 2024白雨』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年11月 芦屋写真展2024入賞者展『Road to PARIS』Gaierie Daquerre(Paris)●Customer賞【作品】Title : 悠々(Leisurely)Photograph year: 2024、Printed : 2025、Edition:Open、Signature : Yes、Image Size : 540 x 440弌Print Paper Size:550 x 450弌Print Method:Gelatin Silver Digital Color Print、Mat・Frame Size:550 x 4501.どんな点がアート(一番最初、又は ありふれていない)なのか?視覚的な面白さを持った抽象的な絵によって、情緒そのものを表現しようとしています。本シリーズ「虚実の境」は形(form)と本質(essence)を入り交じることにより、リアルとイマジナリーの境目がぼやけ、夢や童話の情景を連想しながら、気ままな自由という概念の視覚化を試みました。2.誰かに購入(部屋に飾ってもらう)頂く為に、何をするのか?1)実際に作品を購入した時の気持ちを思い出して、自分が欲しくなるような、自分の心が打たれるような作品を制作します。2)その作品と似合う人と出会える可能性を増やすために、たくさんの方に見に来ていただけるように、また次回の作品も期待されるように努力します。3)来てくれる方それぞれの個性や自由な想像に合わせて作品のたくさんの楽しみ方を共有します【選評】アートは驚きである。マットを曲線的にカットしたものに、筆で描いたり、ビー玉を置いたり、切り絵を置いて創作した造形物を、更に写真技法によって完成させて驚きを増した作品である。前回の作品をさらに進化させ、見る側を考えさせる。【作家】ユアン(Yuan)氏台湾出身。写真を撮るようになったきっかけは、友人に猫の写真を見せられ、その魅力に惹かれたことだった。アメリカ最大級の「IPA国際写真賞」で1位受賞。ヨーロッパ最大級の写真コンテスト「パリ写真賞」で金賞など、猫やアートの写真で多数の国際的な賞を受賞した。珈琲猫 (Kafe Neko)写真集の発行など、猫やファインアート撮影など幅広く活動している。【受賞歴】2016年09月 猫のお気に入り自慢photo contest(iris ohyama)優秀賞受賞2018年05月 モスクワ国際写真賞『MIFA ペット部門』佳作受賞2019年01月 飾りたいと思う写真展『アートの競演 2019寒月』M84賞受賞2019年05月 モスクワ国際写真賞『MIFA ペット部門』佳作受賞2019年11月 ロンドン芸術写真賞『FAPA 抽象部門』入選2019年11月 アメリカ国際写真賞『IPA 芸術抽象部門』佳作受賞2020年09月 パリ写真賞『PX3 ストリートフォト部門』佳作受賞2020年11月 アメリカ国際写真賞『IPA 芸術静物部門』1位受賞2020年12月 ブダペスト国際写真賞『BIFA 芸術抽象部門 』佳作受賞2021年03月 飾りたいと思う写真展『アートの競演 2021風花』Customer賞受賞2021年05月 モスクワ国際写真賞『MIFA 広告フード部門』金賞受賞2021年09月 パリ写真賞『PX3 広告フード部門』金賞受賞2021年12月 ブダペスト国際写真賞『BIFA ポートフォーリオ広告部門』 金賞受賞2022年02月 飾りたいと思う写真展『アートの競演 2022如月』Customer賞受賞2024年03月 飾りたいと思う写真展『アートの競演 2024春暁』M84賞受賞2024年07月 飾りたいと思う写真展『アートの競演 2024白雨』M84賞受賞2024年09月 第74回 『千葉デザイン展』 千葉県立美術館長賞2024年12月 ブダペスト国際写真賞『BIFA 写真集部門 』銅賞受賞【展示歴】2019年01月 写真展『アートの競演 2019寒月』Art Gallery M84(東京・銀座)2019年07月 写真展『アートの競演 2019涼月』Art Gallery M84(東京・銀座)2019年10月 『80人のアマチュア写真家による平成最後の日、令和最初の日』快晴堂フォトサロンギャラリー(東京・丸の内)2020年07月 ニコンカレッジグループ展『船の上から飛行機&工場夜景スナップ』富士フォトギャラリー(東京・銀座)2021年03月 写真展『アートの競演 2021風花』Art Gallery M84(東京・銀座)2022年02月 写真展『アートの競演 2022如月』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年03月 写真展『アートの競演 2024春暁』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年04月 グループ展『UNEXPECTED?展』GALLERY108(岡山・南中央)2024年03月 写真展『アートの競演 2024春暁』Art Gallery M84(東京・銀座)2024年04月 グループ展『UNEXPECTED?展』 GALLERY108(岡山・南中央)2024年07月 写真展『アートの競演 2024白雨』Art Gallery M84(東京・銀座)●フレームマン賞【作品】Title : CORE #087Shooting:2022、Printing:2024、Edition : 2/10、Signature : Yes、Image Size : 309 x 463弌Print Paper Size : 329 x 483弌Print Method : Inkjet Print、Frame size : 446 x 5991)どんな点がアート(一番最初、又は ありふれていない)なのか?通常目の向きにくい経年劣化を伴うコンクリート壁を被写体とし、デジタル写真のRAW現像で彩度やコントラスト等を操作して抽象画風に昇華した、オリジナリティの高い作品だと考えています。抽象性が高いため、言語中枢を通さず、お客様自身の感覚の核(CORE)で捉えていただける作品になっていると思います。2)作品を購入・収集してもらう為に、どんな行動をしますか ?私自ら自宅に長期間飾って飽きの来なかった画を選んで展示しました。主張しすぎず簡素すぎず、特に寝室や店舗(バーなど)の壁面に調和する落ち着いた画になっていると思います。また、抽象性の高い写真ですので、今回私が展示した向き(構図)に限らず、回転させ写真の向きを変えて飾っていただくのも、作品のイメージが変わって面白いと思います。【選評】油彩で描いたかの様な、深い色合いを持つ作品である。コンクリート壁の朱色が効いており、壁の亀裂の黒い溝が力強く作品を引き締めている。シリーズで拝見したい。黒マットと白窓枠も作品を引き立て効果的である。残念なのは作品の外周縁黒塗りが白窓枠より内側にあり気になる。【作家】斎藤 モトイ(サイトウ・モトイ)氏1967年 東京都出身1996年 東京大学大学院建築学専攻修了 博士(工学)1997年 九州芸術工科大学環境設計学科 助手2003年 愛知淑徳大学都市環境デザインコース 准教授2015年 退職現在は、福岡県在住。近年は、主にコンクリート壁を被写体とした抽象写真「CORE」シリーズに取り組んできた。【受賞歴】2022年04月『花』がテーマの写真、絵画等作品の企画展「ハナテン Vol.21」入賞2023年03月 第54回 福岡市美術展 入選2023年04月『花』がテーマの写真、絵画等作品の企画展「ハナテン Vol.22」入賞2024年09月 第79回 福岡県美術展覧会 入選【主な展示歴】2013年10月 建築×写真展「生きること」 愛知淑徳大学ギャラリー(愛知・名古屋)2021年07月 個展『花は花に非ず』福岡市美術館ギャラリー(九州・福岡)2024年03月『Salon de l'art Japonais 2024』Galerie Linda Farrell(Paris)2024年04月 個展『CORE』福岡市美術館ギャラリー(九州・福岡)■飾りたいと思う写真展『アートの競演 2025冬晴』受賞作品■