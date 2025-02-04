M84¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û

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Shooting:2024¡¢Printing:2025¡¢Edition : Open¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 180 x 262Ð¡¢Print Paper Size : 210 x 297Ð¡¢Print Method : Pigment Print¡¢Frame size : 369 x 456Ð
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2020Ç¯ Selected as one of the 100 photographers Describing Tokyo Scenery
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2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2023Ç¯10·î ÌîÅÄ¸÷¼£¼Ì¿¿Å¸¡Ø¸÷ / harmony of light¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2024Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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Photograph year: 2024¡¢Printed : 2025¡¢Edition¡§Open¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 540 x 440Ð¡¢Print Paper Size¡§550 x 450Ð¡¢Print Method¡§Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Mat¡¦Frame Size¡§550 x 450Ð
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2018Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯01·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2019Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯11·î ¥í¥ó¥É¥ó·Ý½Ñ¼Ì¿¿¾Þ¡ØFAPA Ãê¾ÝÉôÌç¡ÙÆþÁª
2019Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÃê¾ÝÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯09·î ¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡ØPX3 ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÀÅÊªÉôÌç¡Ù1°Ì¼õ¾Þ
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2021Ç¯03·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021É÷²Ö¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
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2019Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019ÎÃ·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : CORE #087
Shooting:2022¡¢Printing:2024¡¢Edition : 2/10¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 309 x 463Ð¡¢Print Paper Size : 329 x 483Ð¡¢Print Method : Inkjet Print¡¢Frame size : 446 x 599Ð
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1997Ç¯ ¶å½£·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø´Ä¶Àß·×³Ø²Ê ½õ¼ê
2003Ç¯ °¦ÃÎ½ÊÆÁÂç³ØÅÔ»Ô´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ ½Ú¶µ¼ø
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2023Ç¯04·î¡Ø²Ö¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼Ì¿¿¡¢³¨²èÅùºîÉÊ¤Î´ë²èÅ¸¡Ö¥Ï¥Ê¥Æ¥ó Vol.22¡×Æþ¾Þ
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Art Gallery M84¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¶¶ËÜ ÀµÂ§
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : ¸¸±Æ
Shooting:2024¡¢Printing:2025¡¢Edition : Open¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 180 x 262Ð¡¢Print Paper Size : 210 x 297Ð¡¢Print Method : Pigment Print¡¢Frame size : 369 x 456Ð
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2020Ç¯ Selected as one of the 100 photographers Describing Tokyo Scenery
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2019Ç¯ JPAÆüËÜ¼Ì¿¿ºî²È¶¨²ñ Âè17²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
2019Ç¯ ÂÀÍÛÈþ½Ñ¶¨²ñ Âè45²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
2020Ç¯ ÂÀÍÛÈþ½Ñ¶¨²ñ Âè46²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
2020Ç¯ Ä«Æü¿·Ê¹¼çºÅ Âè4²ó¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿ÀÆàÀî ¼«Í³ÉôÌç Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè53²ó¥«¥é¡¼¥Õ¥§¥¢¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅìµþÅÔËÜÉôÄ¹¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯ Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Å¸2021 Æ¼¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¹ñºÝÊ¸²½¥«¥ì¥Ã¥¸¼çºÅ Âè25²óÁí¹ç¼Ì¿¿Å¸ ½¨ºî
2021Ç¯ ÂÀÍÛÈþ½Ñ¶¨²ñ Âè47²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
2022Ç¯ Âè18²ó½©»³¾±ÂÀÏº¡Ö²Ö¡×¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþÁª
2022Ç¯ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°²²°¼Ì¿¿¶¨²ñ¼çºÅ ¸øÊçÅ¸ °²²°¼Ì¿¿Å¸2022ÆþÁª
2022Ç¯ ³ùÁÒ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ¼çºÅ Âè49²ó³ùÁÒ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ ¿³ºº°Ñ°÷¾Þ¼õ¾Þ
2022Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè54²ó¥«¥é¡¼¥Õ¥§¥¢¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ÆþÁª
2022Ç¯ Âè57²ó ¿ÀÆàÀî¸©Èþ½ÑÅ¸ ÆþÁª
2023Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè85²ó¹ñºÝ¼Ì¿¿¥µ¥í¥ó ÆþÁª
2023Ç¯ ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2023½Õ¸÷¡Ù¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ&¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¾Þ¼õ¾Þ
2023Ç¯ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°²²°¼Ì¿¿¶¨²ñ¼çºÅ ¸øÊçÅ¸ °²²°¼Ì¿¿Å¸2023ÆþÁª
2023Ç¯ ³ùÁÒ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ¼çºÅ Âè50²ó³ùÁÒ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ ³ùÁÒÄ«Æü¾Þ¼õ¾Þ
2023Ç¯ Âè58²ó ¿ÀÆàÀî¸©Èþ½ÑÅ¸ ¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¾Þ
2023Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè22²ó¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿Å¸ ÆþÁª
2024Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè56²ó¥«¥é¡¼¥Õ¥§¥¢¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ÆþÁª
2024Ç¯ Âè28²ó Áí¹ç¼Ì¿¿Å¸ Í¥½¨¾Þ
2024Ç¯ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°²²°¼Ì¿¿¶¨²ñ¼çºÅ ¸øÊçÅ¸ °²²°¼Ì¿¿Å¸2024²Âºî
2024Ç¯ Á´Æü¼ÌÏ¢¼çºÅ Âè51²óÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Å¸¡ÖTokyo¡×ÅìµþÅÔËÜÉôÄ¹¾Þ
2024Ç¯ ÂÀÍÛÈþ½Ñ¶¨²ñ Âè50²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
2024Ç¯ JPAÆüËÜ¼Ì¿¿ºî²È¶¨²ñ Âè22²ó¸øÊçÅ¸ ÆþÁª
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2016Ç¯05·î ¸½ÂåÈþ½Ñ²È¶¨²ñ¼çºÅ¡ØÂè72²ó¸½Å¸¡Ù¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û(Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ)
2018Ç¯11·î ÆüËÜ¼Ì¿¿ºî²È¶¨²ñ¡ØÂè16²ó¸øÊçÅ¸¡Ù¾åÌîÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî)
2019Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019ÎÃ·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯11·î ÆüËÜ¼Ì¿¿ºî²È¶¨²ñ¡ØÂè17²ó¸øÊçÅ¸¡Ù¾åÌîÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî)
2019Ç¯11·î ÂÀÍÛÈþ½Ñ¶¨²ñ¡ØÂè45²ó¸øÊçÅ¸¡Ù¾åÌîÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî)
2020Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2020ÌÀ½Õ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2021Ç¯09·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021¿·ÎÃ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2023Ç¯10·î ÌîÅÄ¸÷¼£¼Ì¿¿Å¸¡Ø¸÷ / harmony of light¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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2024Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : CORE #087
Shooting:2022¡¢Printing:2024¡¢Edition : 2/10¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 309 x 463Ð¡¢Print Paper Size : 329 x 483Ð¡¢Print Method : Inkjet Print¡¢Frame size : 446 x 599Ð
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1996Ç¯ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡·úÃÛ³ØÀì¹¶½¤Î» Çî»Î(¹©³Ø)
1997Ç¯ ¶å½£·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø´Ä¶Àß·×³Ø²Ê ½õ¼ê
2003Ç¯ °¦ÃÎ½ÊÆÁÂç³ØÅÔ»Ô´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ ½Ú¶µ¼ø
2015Ç¯ Âà¿¦
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2023Ç¯03·î Âè54²ó Ê¡²¬»ÔÈþ½ÑÅ¸ ÆþÁª
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2024Ç¯04·î ¸ÄÅ¸¡ØCORE¡ÙÊ¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¥®¥ã¥é¥ê¡¼(¶å½£¡¦Ê¡²¬)
¢£¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ
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