NKBがサプライヤーとして協賛！大阪・関西万博「いのちの遊び場 クラゲ館」

NKBは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の中島 さち子テーマ事業プロデューサーが担当する「いのちの遊び場 クラゲ館」にサプライヤーとして協賛することが決まりました。

NKBは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の中島 さち子テーマ事業プロデューサーが担当する「いのちの遊び場 クラゲ館」にサプライヤーとして協賛することが決定 !

大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現する上で重要な取り組みである、テーマ事業「シグネチャーパビリオン」の中で、「いのちの遊び場 クラゲ館」(テーマ:いのちを高める)では、遊びや学び、スポーツや芸術を通して、生きる喜びや楽しさを感じ、ともにいのちを高めていく共創の場を創出します。

同社は、中島 さち子テーマ事業プロデューサーが手掛けるシグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」(2025年8月6日(水)〜10日(日)催事会場EXPOメッセ「WASSE」で開催)の全体運営を担い、様々な団体が国や立場、世代を超えて未来の遊びや学びについて多角的に語り表現し合う場を中島 さち子プロデューサーと共に創っていきます。

【シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」とは】

2025年に開催される大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。

本テーマを象徴するテーマ事業「シグネチャープロジェクト」の一つが、中島 さち子プロデューサーのシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」(テーマ:いのちを高める)であり、クラゲ館の設計は、建築家の小堀 哲夫氏です。

クラゲ館は、さまざまな五感の遊びやいのちの根っこの旅を体験することができ、多様な人の出会いが生まれる場です。

日々ワークショップも開催する予定です。

中島 さち子プロデューサーのテーマ「いのちを高める」は、クラゲ館のみならず、万人万物の創造性の民主化を目指して、会期前から会期後までクラゲプロジェクトとしてさまざまな活動や催事を仕掛けていきます。

■世界遊び・学びサミット 基本情報

名称 :世界遊び・学びサミット

開催日 :2025年8月6日(水)〜10日(日)の5日間

会場 :2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPOメッセ「WASSE」

共通哲学:「多様ないのちが、自分らしくワクワク輝く生成的な協奏の場を創る」

参加団体:株式会社steAm、公益財団法人日本ペア碁協会、公益社団法人発明協会、

学校法人立命館、ぴあ株式会社、「体験の機会の場」研究機構 ※参加団体は2025年1月時点

主催 :公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

運営 :株式会社NKB

■中島 さち子プロデューサー

STEAM教育家・音楽家・数学研究者。

1996年、国際数学オリンピックにて日本人女性初の金メダルを獲得。

大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー(テーマ:いのちを高める)。

内閣府STEM Girls Ambassador。

(株)steAm 代表取締役、(一社)steAm BAND 代表理事。

資生堂のブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」による Power of Radiance Awards 2025 受賞。

