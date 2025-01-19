[1.18 プレミアリーグ第22節](Gtech Community Stadium)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 30 マッツ・ルアスレウ

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 11 ヨアン・ウィサ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 16 ベン・ミー

DF 36 キム・ジス

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 32 パリス マゴマ

監督

トーマス・フランク

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります