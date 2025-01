1月14日(日本時間15日)、MLBが公式Xを更新。大谷翔平選手(30)と愛犬デコピンの高画質ツーショットを公開し、話題となっている。

同アカウントが投稿したのは、昨年8月28日(同29日)のドジャース対オリオールズ戦でデコピンが始球式をした際の写真だ。

この日、デコピンはドジャースのユニフォームを着てマウンドに登場。口にボールをくわえ、ホームベースの後ろでキャッチャーのようにしゃがむ大谷選手めがけてまっすぐ走り、見事にボールを届けて会場を盛り上げた。

大谷選手は昨年12月29日放送のNHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平 2024 試練と決断 そして頂点へ』のインタビューで、2024年で一番幸せを感じた瞬間について「デコの始球式が成功したとき。冗談抜きにどの打席よりも緊張した」と告白。この始球式は大谷選手にとってそれほど思い出深いシーンだったのだろう。

今回、公開されたのは始球式が大成功に終わり、大谷選手に抱きかかえられて引き揚げるデコピンが大谷選手の口元にキスをする瞬間をおさめたショット。《Tap,hold and load Shohei and Decoy in 4K(タップしてみて。4K画質の翔平とデコピンだよ)》と綴られており、大谷選手の肌の質感やデコピンの毛並みな肉球など、細部までくっきり見えるほど“超”高画質の画像だった。

この大谷選手とデコピンの仲睦まじい様子をとらえた写真に対し、Xではファンから喜びの声が多く寄せられている。

《すごーい!高画質デコピン!4Kもすごいけど、肉球までくっきりって…!すごい技術ですね》

《デコピンかわいい 賢いし》

《Best 4k post I’ve seen on X so far!(これまでにXで見た中で最高の4K投稿です!)》